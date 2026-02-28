Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά τη σύγκρουση στον Στρόβολο – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο σημείο παραμένουν μέλη της Τροχαίας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το ThemaOnline, η κίνηση παραμένει αυξημένη, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαφανεί η ακριβής αιτία του ατυχήματος.