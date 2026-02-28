ΗΠΑ: Δηλαδή, μόλις απαγόρευσαν τις πιτζάμες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φλόριντα;

Themasports lifenewscy
 28.02.2026 - 21:22
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα έβαλε φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, όταν ο λογαριασμός X του οργανισμού δημοσίευσε μια προειδοποίηση που ζητούσε από τους ταξιδιώτες να σταματήσουν να φορούν πιτζάμες στο αεροδρόμιο. Η ανακοίνωση είναι αληθινή, αλλά δεν είναι απολύτως ειλικρινής.

«Αφού απαγορεύσαμε με επιτυχία τα Crocs και δώσαμε σε όλους την καταπληκτική ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του πρώτου αεροδρομίου στον κόσμο ελεύθερου από Crocs, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση», έγραψε το αεροδρόμιο σε μια δημοσίευση στο X που έγινε viral και συγκέντρωσε πάνω από 1,8 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αντιδράσεις.

«Ήρθε η ώρα να απαγορεύσουμε τις πιτζάμες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα», άρχιζε η ανάρτηση στο X. «Έχουμε δει αρκετά. Τα έχουμε βαρεθεί. Ήρθε η ώρα να απαγορεύσουμε τις πιτζάμες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα. Αφού απαγορεύσαμε με επιτυχία τα Crocs και δώσαμε σε όλους την καταπληκτική ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του πρώτου αεροδρομίου στον κόσμο χωρίς Crocs, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση».

«Πιτζάμες. Στο. Αεροδρόμιο. Στη μέση της ημέρας», πρόσθεσε η ανάρτηση.

Ναι, πολλοί πήγαιναν με τις πιτζάμες στο αεροδρόμιο

Η φερόμενη απαγόρευση έρχεται εν μέσω των επανειλημμένων επισημάνσεων του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι ότι οι άνθρωποι πρέπει να ντύνονται κομψά όταν ταξιδεύουν. «Δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να ντυθείτε κομψά, αλλά μην φοράτε πιτζάμες και παντόφλες στο αεροδρόμιο. Πιστεύω ότι αν ντυθείτε λίγο καλύτερα, θα συμπεριφέρεστε και λίγο καλύτερα», δήλωσε τον Ιανουάριο στην εκπομπή Katie Pavlich Tonight στο NewsNation.

«Όλοι καθόμαστε σε αρκετά στενά καθίσματα στις αεροπορικές εταιρείες. Οι τιμές μειώνονται όταν το κάνουμε αυτό. Αλλά θέλω οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται καλά και πιστεύω ότι το να ντύνονται λίγο καλύτερα θα βοηθούσε σε αυτό», πρόσθεσε ο Ντάφι.

Ο υπουργός εξέφρασε παρόμοια άποψη τον περασμένο Νοέμβριο, μιλώντας για τη νέα εκστρατεία του υπουργείου «Golden Age of Travel» (Χρυσή Εποχή των Ταξιδιών) στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. «Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ντύνονται λίγο καλύτερα, κάτι που μας ενθαρρύνει να συμπεριφερόμαστε ίσως λίγο καλύτερα», είπε. «Ας προσπαθήσουμε να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες όταν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο».

Ναι το έγραψαν, ναι τρόλαραν

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα έγραψε όντως την ανάρτηση, όμως εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των κοινωνικών δικτύων της εταιρείας και του διευθυντή των κοινωνικών δικτύων. Σκοπός του Σι Τζέι Τζόνσον είναι να χτίσει μια ισχυρή βάση φίλων του λογαριασμού του αεροδρομίου, για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και για να προωθούνται στους ενδιαφερόμενους σημαντικά μηνύματα (για παράδειγμα αν ακυρωθούν πτήσεις λόγω κακοκαιρίας).

Το ζήτημα είναι πως δεν είναι ευρέως γνωστός ο τρόπος λειτουργίας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα εκατοντάδες άτομα να το πάρουν στα σοβαρά και να έχουν ξεκινήσει «αντάρτικο» ενάντια στην «απαγόρευση», αναφέροντας πως θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο με τις πιτζάμες τους.

ΠΗΓΗ: in.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν το Σάββατο επίθεση κατά του Ιράν, με εκρήξεις να παρατηρούνται σε όλη την Τεχεράνη και σε πολλές πόλεις της χώρας.

