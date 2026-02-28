Themasports lifenewscy
Instagram: Η νέα δικλείδα ασφαλείας που ενημερώνει τους γονείς όταν οι έφηβοι αναζητούν «σκοτεινό» περιεχόμενο
LIKE ONLINE

Instagram: Η νέα δικλείδα ασφαλείας που ενημερώνει τους γονείς όταν οι έφηβοι αναζητούν «σκοτεινό» περιεχόμενο

 28.02.2026 - 20:38
Instagram: Η νέα δικλείδα ασφαλείας που ενημερώνει τους γονείς όταν οι έφηβοι αναζητούν «σκοτεινό» περιεχόμενο

Οι γονείς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία γονικού ελέγχου του Instagram θα λαμβάνουν σύντομα ειδοποιήσεις εάν ο έφηβος αναζητά επανειλημμένα όρους που σχετίζονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό στην πλατφόρμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Meta θα ενημερώνει προληπτικά τους γονείς για σχετικές αναζητήσεις, αντί απλώς να μπλοκάρει το περιεχόμενο και να κατευθύνει τον χρήστη σε εξωτερικές γραμμές βοήθειας.

Οι ειδοποιήσεις, από την επόμενη κιόλας εβδομάδα, θα αφορούν γονείς και εφήβους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Teen Accounts στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τον Καναδά, με την παγκόσμια εφαρμογή τους να ακολουθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση πρόληψης αυτοκτονιών Molly Rose Foundation εξέφρασε έντονη αντίδραση, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο «ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό».

Ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Άντι Μπάροους, δήλωσε ότι «κάθε γονέας θα ήθελε να γνωρίζει εάν το παιδί του δυσκολεύεται, όμως αυτές οι επιφανειακές ειδοποιήσεις θα αφήσουν τους γονείς πανικόβλητους και απροετοίμαστους για τις ευαίσθητες και δύσκολες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν».

Η Meta αναφέρει ότι οι ειδοποιήσεις προς τους γονείς θα συνοδεύονται από εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό, ώστε να υποστηρίζονται στις συζητήσεις με τα παιδιά τους. Σε ανάρτησή της σε ιστολόγιο, η εταιρεία σημείωσε ότι το μέτρο ενισχύει τις ήδη υφιστάμενες δικλείδες προστασίας, όπως η απόκρυψη σχετικού περιεχομένου και ο αποκλεισμός επικίνδυνων αναζητήσεων.

Σύμφωνα με το BBC,  οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, WhatsApp ή μέσω της ίδιας της εφαρμογής, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, βάσει της ανάλυσης των μοτίβων αναζήτησης, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποσταλούν ειδοποιήσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το σύστημα «θα λειτουργεί με αυξημένη προληπτικότητα».

Οι ειδοποιήσεις του Teen Account του Instagram έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώνουν τους γονείς εάν υπάρχει ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά και τις συνήθειες αναζήτησης των παιδιών τους στην πλατφόρμα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά τη σύγκρουση στον Στρόβολο – Δείτε φωτογραφίες

 28.02.2026 - 20:29
LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

