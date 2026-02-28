Themasports lifenewscy
Τσουχτερό κρύο και παγετός: Στην «κατάψυξη» η Κύπρος μέχρι τη Δευτέρα

 28.02.2026 - 20:51
Ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή, μέχρι και τη Δευτέρα.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά κατά τόπους μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός. Αργότερα και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός και σε υπήνεμες πεδινές περιοχές.

Αύριο, οι τοπικά αυξημένες νεφώσεις θα συνεχίσουν να παρατηρούνται, με το ενδεχόμενο μεμονωμένης ελαφράς βροχής και ελαφράς χιονόπτωσης στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά σε υπήνεμες περιοχές μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά θα συντηρείται τοπικά παγετός.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα ανατολικά λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τρίτη, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τετάρτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

