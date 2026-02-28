Δημιουργήθηκε ποικιλία ντομάτα με άρωμα… ποπ κορν

Οι ντομάτες είναι από τα πιο ευρέως καλλιεργούμενα και καταναλισκόμενα προϊόντα παγκοσμίως ιδιαίτερα εκτιμημένες για το ζωηρό τους χρώμα, τη γαστρονομική τους ευελιξία και τα διατροφικά τους οφέλη. Το άρωμα της ντομάτας ενισχύει σημαντικά τη γευστική εμπειρία επηρεάζοντας την κατανάλωση και την εμπορική της αξία.

Ωστόσο οι ντομάτες αρχίζουν να χάνουν το άρωμά τους λόγω μεταβολικών αλλαγών που ξεκινούν αμέσως μετά την αποκοπή του καρπού από το φυτό με αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η γεύση τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Τώρα επιστήμονες δημιούργησαν τα πρώτα «εξαιρετικά αρωματικά φυτά ντομάτας» παγκοσμίως, τροποποιώντας ταυτόχρονα δύο βασικά γονίδια σε ποικιλίες ντομάτας μέσω της τεχνολογίας γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR Cas9.

Οι ερευνητές απενεργοποίησαν ένα γονίδιο που ονομάζεται betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BADH2) σε μια ποικιλία ντομάτας. Διαπίστωσαν ότι ο αποκλεισμός του γονιδίου οδήγησε σε συσσώρευση της ένωσης 2 acetyl 1 pyrroline (2 AP), μιας οργανικής ουσίας υπεύθυνης για το χαρακτηριστικό άρωμα που θυμίζει ποπ κορν.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες εξέτασαν διαφορετικές μορφές του γονιδίου BADH2 και εντόπισαν δύο παραλλαγές, τις SlBADH1 και SlBADH2, των οποίων επίσης ανέστειλαν τη λειτουργία. Οι μεταλλαγμένες αυτές γραμμές παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε 2 AP. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Journal of Integrative Agriculture» η τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR Cas9 χρησιμοποιήθηκε για την απενεργοποίηση μεμονωμένα ή ταυτόχρονα των γονιδίων SlBADH1 και SlBADH2 στην ποικιλία AC Alisa Craig.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και το SlBADH2 διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της συσσώρευσης της 2 AP στη ντομάτα, το SlBADH1 συμβάλλει επίσης σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία.

Οι μεταλλαγμένες γραμμές δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε βασικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα φυσιολογικά φυτά, όπως ο χρόνος άνθησης, το ύψος του φυτού, το βάρος του καρπού, τα επίπεδα γλυκόζης, φρουκτόζης και σακχαρόζης, τα οργανικά οξέα όπως το κιτρικό και το μηλικό οξύ, ή η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Αυτό δείχνει ότι οι νέες ποικιλίες πέτυχαν τον στόχο της βελτίωσης της γεύσης χωρίς απώλεια στην απόδοση σύμφωνα με τους ερευνητές. Η συνεχιζόμενη έρευνα στοχεύει στην εισαγωγή αυτού του αρώματος σε εμπορικές ποικιλίες υψηλής ποιότητας κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει την πολυπλοκότητα της γεύσης τους και να αυξήσει την προτίμηση των καταναλωτών και την εμπορική τους αξία παρόμοια με τις αρωματικές ποικιλίες ρυζιού.

