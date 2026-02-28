Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από τα τσιγάρα στον σανό: Η πολυετή δράση 75χρονου στην Πράσινη Γραμμή που ψάχνει το Τελωνείο

 28.02.2026 - 16:02
Η απουσία τεκμηρίων αποτελεί, μέχρι στιγμής, βασικό εμπόδιο στις έρευνες του Τμήματος Τελωνείων για την επιβεβαίωση πληροφορίας, που αφορά στην παράνομη διακίνηση σανού και ζωοτροφών από 75χρονο από τα κατεχόμενα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος, Γιώργος Κωνσταντίνου.

Όπως δήλωσε στο Πρακτορείο ο κ. Κωνσταντίνου, οι αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν την πληροφορία που έλαβαν, ωστόσο, σημείωσε «είναι δύσκολο όταν δεν έχουμε τα προϊόντα ενώπιον μας», για να προσθέσει ότι χωρίς φυσικό προϊόν ως αποδεικτικό στοιχείο, η στοιχειοθέτηση της υπόθεσης καθίσταται «ιδιαίτερα περίπλοκη».

Πληροφορίες για δράση «εδώ και χρόνια»

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, η πληροφορία που έφτασε στο Τμήμα Τελωνείων κάνει λόγο για δραστηριότητα που φέρεται να λάμβανε χώρα εδώ και χρόνια και αφορούσε κατά καιρούς μηχανήματα, πετρέλαια, ζώα και άλλα παρασκευάσματα.

«Τα καπνικά προϊόντα», σημείωσε, «είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο».

Μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης υπόθεσης με τα καπνικά είδη, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα σε περαιτέρω ενέργειες, ωστόσο, όπως επεσήμανε «σε μια μικρή κοινωνία όπως η Κύπρος, πληροφορίες και κινήσεις γίνονται εύκολα γνωστές, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες».

Στο επίκεντρο ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι κεντρικό αντικείμενο της διερεύνησης είναι ενδεχόμενη παραβίαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ο οποίος σημείωσε «καθορίζει ρητά τα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων».

«Η μεγάλη πρόκληση αφορά τη διακίνηση μέσω μη εγκεκριμένων και αφύλακτων σημείων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής», είπε ο κ. Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είναι πρακτικά αδύνατη η 24ωρη επιτήρηση σε ολόκληρη την έκτασή της, λόγω του μεγάλου μήκους της.

Συντονισμός με Αστυνομία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Εξάλλου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με την Αστυνομία, ενώ αναμένεται και ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπιστεί οτιδήποτε σχετικό.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόσωπο που αφορούν οι έρευνες καθώς αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η επιβεβαίωση της πληροφορίας και η συλλογή πιο ισχυρών τεκμηρίων.

Δεν παρατηρείται αύξηση

Ερωτηθείς αν καταγράφεται αύξηση στη λαθραία διακίνηση αγροτικών προϊόντων, είπε πως «δεν καταγράφεται ιδιαίτερη αύξηση στη λαθραία διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσω των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης».

«Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών ή φαρμάκων για ζώα, χωρίς όμως να συνιστούν έξαρση», ανέφερε.

Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συναντήσεων και συντονιστικών ενεργειών το επόμενο διάστημα, με στόχο την αξιολόγηση πιθανών αδυναμιών στην εφαρμογή του Κανονισμού και τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην επιχείρηση για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού συμμετέχουν συνολικά 16 αρμόδιες υπηρεσίες, με τη συνδρομή 513 λειτουργών και μελών προσωπικού τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

