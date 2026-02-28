Παγκύπριο Συνέδριο ΔΗΣΥ: Παρέμβαση Αβέρωφ Νεοφύτου με μηνύματα ενότητας και αιχμές για την πορεία της παράταξης
28.02.2026 - 17:04
Σε μια ομιλία με έντονο πολιτικό και συναισθηματικό φορτίο, ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, τοποθετήθηκε από το βήμα του Παγκυπρίου Συνεδρίου του κόμματος, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα τόσο προς την ηγεσία όσο και προς τη βάση της παράταξης.
Ο κ. Νεοφύτου, αναφερόμενος στις πρόσφατες προκλήσεις που αντιμετώπισε το κόμμα, υπογράμμισε την ανάγκη για ειλικρινή αυτοκριτική και ουσιαστική ανασυγκρότηση, αποφεύγοντας ωστόσο να ωθήσει την παράταξη σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας.
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει ο βασικός πυλώνας σταθερότητας για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι η αποστολή του κόμματος είναι να προσφέρει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της διαφύλαξης των ιδεολογικών αρχών της παράταξης, σημειώνοντας ότι η ταυτότητα του ΔΗΣΥ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από εφήμερες πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπικές στρατηγικές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της ενότητας, με τον κ. Νεοφύτου να απευθύνει κάλεσμα για συστράτευση όλων των δυνάμεων του κόμματος πίσω από τη νέα ηγεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει απόλυτος σεβασμός στις συλλογικές αποφάσεις και στις καταστατικές διαδικασίες. Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια προσπάθεια να κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος, χωρίς όμως να παραθεωρούνται τα λάθη που οδήγησαν στα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα.
Κλείνοντας, ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι ο ίδιος παραμένει ενεργός στις επάλξεις, έτοιμος να συμβάλει με την εμπειρία του στην προσπάθεια για έναν ισχυρό και σύγχρονο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η ομιλία του ολοκληρώθηκε εν μέσω χειροκροτημάτων, αφήνοντας μια αίσθηση ότι η παράταξη εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η κριτική διάθεση θα συνυπάρχει με την ανάγκη για πολιτική επιβίωση και πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα του τόπου.
