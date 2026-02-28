Γιώργος Μαζωνάκης – Επέστρεψε με… μουστάκι στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας

Με ανανεωμένο… look και ανεβασμένη διάθεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, κάνοντας τους θαυμαστές του να σχολιάζουν όχι μόνο τη φόρμα του, αλλά και το μουστάκι του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις