ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος στον Δήμο Λακατάμειας: Έφυγε ο Σωτήρης Οδυσσέως ο άνθρωπος που «χόρευε» για όλους - Φωτογραφία

 28.02.2026 - 14:40
Βαρύ πένθος στον Δήμο Λακατάμειας: Έφυγε ο Σωτήρης Οδυσσέως ο άνθρωπος που «χόρευε» για όλους - Φωτογραφία

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον Δήμο Λακατάμειας η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Οδυσσέως, εργαζόμενου του Δήμου και Υπεύθυνου του Λαογραφικού Ομίλου. Ένας άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τον πολιτισμό, την προσφορά και την ανιδιοτελή αγάπη για τον τόπο του, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε συναδέλφους, συνεργάτες και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με απέραντη θλίψη πληροφορηθήκαμε χθες τον θάνατο του εργαζόμενου στο Δήμο μας και Υπεύθυνου του Λαογραφικού μας Ομίλου, Σωτήρη Οδυσσέως.

Ο Σωτήρης μας ήταν ένας άνθρωπος ακούραστος. Ως εργαζόμενος στο Δήμο έδωσε την ψυχή του στην Πολιτιστική μας Υπηρεσία. Εργατικός, ευσυνείδητος, πάντα πρόθυμος, πάντα εκεί για όλους. Στήριγμα για τους συναδέλφους του, με έναν καλό λόγο και ένα χαμόγελο, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο χορός ήταν το μεγαλύτερό του πάθος. Ακόμα κι όταν περπατούσε, ήταν λες και χόρευε. Εκατοντάδες άνθρωποι έμαθαν να χορεύουν χάρη στον Σωτήρη μας. Έδωσε δεκάδες παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με τον Λαογραφικό μας Όμιλο, αφήνοντας πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις, γεμίζοντάς μας περηφάνια.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

 Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, Σωτήρη μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Οι εισφορές που θα συγκεντρωθούν για το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτέμιου, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης της Δημάρχου για την Ημέρα της Γυναίκας, θα δοθούν εις μνήμην του Σωτήρη Οδυσσέως, ως ένδειξη εκτίμησης για τη προσφορά του στο Δήμο μας.

