ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

 01.03.2026 - 07:45
Σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν σε ιδιόκτητη κατοικία, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024, η τάση δείχνει μια μικρή αλλά σταθερή στροφή προς την ενοικίαση.

Συγκεκριμένα, το 68% του πληθυσμού που διαμένει σε νοικοκυριά στην ΕΕ είχε στην κατοχή του το σπίτι του το 2024, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 69% που ήταν το 2023. Αντίθετα, το ποσοστό όσων ζουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες αυξήθηκε στο 32%, από 31% που ήταν την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας μια σταδιακή αλλαγή στη στεγαστική πραγματικότητα των Ευρωπαίων.

Πρωταθλήτρια στην ιδιοκτησία κατοικίας αναδεικνύεται η Ρουμανία, όπου το εντυπωσιακό 94% του πληθυσμού διαθέτει ιδιόκτητο σπίτι. Ακολουθούν η Σλοβακία με 93% και η Ουγγαρία με 92%, επιβεβαιώνοντας ότι η ιδιοκατοίκηση παραμένει κυρίαρχη σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αισθητά στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Η Γερμανία αποτελεί τη μοναδική χώρα της ΕΕ όπου η ενοικίαση υπερισχύει, με το 53% των κατοίκων να ζει σε ενοικιαζόμενες κατοικίες. Ακολουθούν η Αυστρία με 46% και η Δανία με 39% ενοικιαστές.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 69,4% των Κυπρίων ήταν ιδιοκτήτες κατοικίας, ενώ το 30,6% ζούσε σε ενοικιαζόμενα σπίτια, επιβεβαιώνοντας ότι η ιδιοκτησία παραμένει η κυρίαρχη επιλογή στέγασης στο νησί.

Παρά τη μικρή άνοδο της ενοικίασης, η ιδιοκατοίκηση εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη να παραμένουν έντονες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

