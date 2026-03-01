Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήLIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»
ΔΙΕΘΝΗ

LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

 01.03.2026 - 06:59
LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλυσίδα fast food χρησιμοποιεί ΑΙ για να παρακολουθεί πόσο «φιλικοί» είναι οι υπάλληλοι

 28.02.2026 - 22:36
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

 01.03.2026 - 07:15

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

  •  01.03.2026 - 06:59
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

  •  01.03.2026 - 08:11
Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

  •  01.03.2026 - 07:15
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
Χειροπέδες σε 32χρονο στη Λεμεσό: Προσπάθησε να διαφύγει της ΜΜΑΔ με ποδήλατο – Τον έπιασαν με ναρκωτικά και μετρητά

Χειροπέδες σε 32χρονο στη Λεμεσό: Προσπάθησε να διαφύγει της ΜΜΑΔ με ποδήλατο – Τον έπιασαν με ναρκωτικά και μετρητά

  •  01.03.2026 - 07:32
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

  •  01.03.2026 - 07:45
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

  •  01.03.2026 - 07:51
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας

Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας

  •  01.03.2026 - 07:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα