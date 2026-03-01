Themasports lifenewscy
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

 01.03.2026 - 07:51
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή, μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και ελαφρύ χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στον -1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τρίτη και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

LIVE: Το Ιράν δήλωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

