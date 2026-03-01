ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 01.03.2026 - 11:08
Η κυπριακή κοινωνία γυρίζει την πλάτη στο παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο, στέλνοντας μήνυμα καθολικής αμφισβήτησης προς τη Βουλή και τα κόμματα.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του «Φιλελεύθερου», η απαξίωση των θεσμών είναι πλέον δομική, με το 77% των πολιτών να αποτιμά αρνητικά το έργο του νομοθετικού σώματος.

Ντέρμπι δημοτικότητας στην κόψη του ξυραφιού

Σε ένα τοπίο γενικευμένης δυσφορίας, μόνο δύο πρόσωπα καταφέρνουν να διατηρήσουν θετικό πρόσημο. Ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάνει δυναμική είσοδο στην κομματική αρένα με το «Άλμα», συγκεντρώνοντας 42% θετικές γνώμες. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με 41%. Οι δύο ηγέτες είναι οι μόνοι που καταγράφουν τη μικρότερη απόκλιση μεταξύ θετικών και αρνητικών κρίσεων, την ώρα που οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί «βουλιάζουν» κάτω από το βάρος της αρνητικής κριτικής.

Η εικόνα για την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία παραμένει γκρίζα. Ο Στέφανος Στεφάνου ακολουθεί με 34% θετικές γνώμες, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος περιορίζεται στο 21%, καταγράφοντας το υψηλό 63% σε αρνητικές ψήφους. Αίσθηση προκαλεί η φθορά του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος συγκεντρώνει το 69% των αρνητικών εντυπώσεων, ενώ ο Μάριος Καρογιάν βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις 14% θετική αποδοχή. Παρά τη γενική εικόνα, οι αρχηγοί των παραδοσιακών κομμάτων παραμένουν ισχυροί στο εσωτερικό των παρατάξεών τους, με τους Στέφανο Στεφάνου και Χρίστο Χρίστου να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία σε ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ αντίστοιχα.

Απαίτηση για ριζική επανεκκίνηση

Το ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής μοιάζει πλέον αγεφύρωτο. Μόλις ένας στους δέκα πολίτες θεωρεί ότι τα κόμματα ανταποκρίνονται στα προβλήματα της καθημερινότητας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ζητά άμεσο εκσυγχρονισμό, ενώ ένας στους τρεις απαιτεί αλλαγή πολιτικής ηγεσίας.

Με την απογοήτευση για το έργο της Βουλής να αγγίζει το 91% στους ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ και το 89% στους απέχοντες, το πολιτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή κρίση νομιμοποίησης.

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

