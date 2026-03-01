Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την τέλεση του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να πει αν υπήρξε κάποιο αίτημα από άλλο κράτος προς την Κύπρο σε σχέση με εκκενώσεις αμάχων από την εμπόλεμη ζώνη στην περιοχή, επεσήμανε ότι «χθες βράδυ μίλησα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μίλησα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σήμερα θα μιλήσω με αρκετούς άλλους ηγέτες από την Ευρώπη και την περιοχή.

Υπάρχει προγραμματισμένο για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για συζήτηση της κατάστασης και μέχρι στιγμής έχουμε βολιδοσκοπηθεί από δύο κράτη για την αξιοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκκένωση υπηκόων τους από την περιοχή. Αναμένονται τα επίσημα αιτήματα».

Σε ερώτηση ποια είναι τα κράτη αυτά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «η Κίνα και η Ιαπωνία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν ακυρώσεις πολλών πτήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ακύρωση πτήσεων αφορά τις χώρες της περιοχής και λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης, έχουμε αιτήματα για τη στάθμευση αεροσκαφών στη χώρα μας, εμπορικών αεροσκαφών, και η Κυπριακή Δημοκρατία, πάντα με πράξεις και όχι με λόγια, ανταποκρινόμαστε σε αυτό τον ανθρωπιστικό μας ρόλο, ένας ρόλος που αναγνωρίζεται διεθνώς».

Ερωτηθείς πόσοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στις χώρες που δέχθηκαν πλήγματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στις 11.30πμ σήμερα γίνεται σύσκεψη υπό τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών στην οποία θα συμμετέχουν και οι αρχηγοί των Διπλωματικών μας Αποστολών και ένα από τα θέματα είναι και αυτό. Για αυτό καλέσαμε χθες, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών, τους Κύπριους που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, να επικοινωνήσουν με τις Διπλωματικές μας Αποστολές. Υπάρχει γνώση σε σχέση με τους μόνιμους κάτοικους κυπριακής καταγωγής, Κύπριους υπηκόους σε αυτές τις χώρες, αλλά σε κάποιες από αυτές τις χώρες υπήρχαν και Κύπριοι τουρίστες. Και είναι ακριβώς για αυτό που ζητάμε να γίνει αυτή η καταγραφή, να έχουμε μια συνολική εικόνα. Και θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε αυτή τη συνολική εικόνα, τον συνολικό αριθμό».