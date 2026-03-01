Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

 01.03.2026 - 12:07
Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

Στον ανθρωπιστικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, καθώς και στις επαφές του με αρχηγούς κρατών τόσο της Ευρώπης όσο και της περιοχής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την τέλεση του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να πει αν υπήρξε κάποιο αίτημα από άλλο κράτος προς την Κύπρο σε σχέση με εκκενώσεις αμάχων από την εμπόλεμη ζώνη στην περιοχή, επεσήμανε ότι «χθες βράδυ μίλησα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μίλησα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σήμερα θα μιλήσω με αρκετούς άλλους ηγέτες από την Ευρώπη και την περιοχή.

Υπάρχει προγραμματισμένο για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για συζήτηση της κατάστασης και μέχρι στιγμής έχουμε βολιδοσκοπηθεί από δύο κράτη για την αξιοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκκένωση υπηκόων τους από την περιοχή. Αναμένονται τα επίσημα αιτήματα».

Σε ερώτηση ποια είναι τα κράτη αυτά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «η Κίνα και η Ιαπωνία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν ακυρώσεις πολλών πτήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ακύρωση πτήσεων αφορά τις χώρες της περιοχής και λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης, έχουμε αιτήματα για τη στάθμευση αεροσκαφών στη χώρα μας, εμπορικών αεροσκαφών, και η Κυπριακή Δημοκρατία, πάντα με πράξεις και όχι με λόγια, ανταποκρινόμαστε σε αυτό τον ανθρωπιστικό μας ρόλο, ένας ρόλος που αναγνωρίζεται διεθνώς».

Ερωτηθείς πόσοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στις χώρες που δέχθηκαν πλήγματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στις 11.30πμ σήμερα γίνεται σύσκεψη υπό τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών στην οποία θα συμμετέχουν και οι αρχηγοί των Διπλωματικών μας Αποστολών και ένα από τα θέματα είναι και αυτό. Για αυτό καλέσαμε χθες, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών, τους Κύπριους που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, να επικοινωνήσουν με τις Διπλωματικές μας Αποστολές. Υπάρχει γνώση σε σχέση με τους μόνιμους κάτοικους κυπριακής καταγωγής, Κύπριους υπηκόους σε αυτές τις χώρες, αλλά σε κάποιες από αυτές τις χώρες υπήρχαν και Κύπριοι τουρίστες. Και είναι ακριβώς για αυτό που ζητάμε να γίνει αυτή η καταγραφή, να έχουμε μια συνολική εικόνα. Και θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε αυτή τη συνολική εικόνα, τον συνολικό αριθμό».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλειδώνει η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες: «Δεν θέλουμε συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών»

 01.03.2026 - 11:43
LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

  •  01.03.2026 - 06:59
Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

  •  01.03.2026 - 12:07
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

  •  01.03.2026 - 11:08
Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

  •  01.03.2026 - 07:15
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.03.2026 - 08:59
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

  •  01.03.2026 - 07:45
Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

  •  01.03.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα