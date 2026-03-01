Θρίλερ με ιρανικούς πυραύλους «προς την Κύπρο»: Η διάψευση Λετυμπιώτη και η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό

Νωρίτερα, ο κ. Λετυμπιώτης αναφερόμενος σε δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, επεσήμανε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Πρόσθεσε πως οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση.

Σημειώνεται πως ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είχε αναφέρει νωρίτερα, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. «Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Είπε ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα και ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού και των υποδομών. «Η ασφάλεια των δυνάμεών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

Ο κ. Χίλι επανέλαβε τις εκκλήσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, να τερματίσει το Ιράν τις πυραυλικές επιθέσεις του, «να κάνει ένα βήμα πίσω από τις αυξανόμενες, ανεξέλεγκτες και αδιάκριτες επιθέσεις του στην περιοχή» και «να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».