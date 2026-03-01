Λετυμπιώτης για Κυπριακό: Δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων

«Το πραγματικό χρέος είναι να κρατούμε ζωντανό το νόημα της θυσίας τους στην καθημερινή μας στάση», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, τονίζοντας πως η ευθύνη δεν εξαντλείται στην απόδοση τιμών, αλλά μεταφράζεται σε στάση ζωής και εθνική συνέπεια.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της αξιοπρέπειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος έζησε τη βάρβαρη εισβολή, βιώνει την παράνομη κατοχή και την προσφυγιά, γνωρίζοντας βαθιά τι σημαίνει να ζητάς δικαιοσύνη και ελευθερία.

«Ο πόθος αυτού του λαού για δικαίωση και λύτρωση παραμένει άσβεστος», τόνισε, διαμηνύοντας πως παραμένει αταλάντευτη η βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαδικασίας, στο Διεθνές Δίκαιο, στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωσε επίσης ετοιμότητα για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων».

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η συλλογική ευθύνη είναι να μην παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα μοιρασμένη, αλλά μια πατρίδα ελεύθερη, όπου όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι τελετές μνήμης δεν είναι απλώς πράξεις τιμής προς το παρελθόν, αλλά στιγμές συλλογικής αυτογνωσίας υπενθύμιση ότι η ελευθερία είναι καρπός θυσιών και ότι η μνήμη και η ελπίδα είναι το νήμα που ενώνει το χθες με το αύριο, κατέληξε.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων στην περιοχή Άπης.