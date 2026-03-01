Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης για Κυπριακό: Δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για Κυπριακό: Δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων

 01.03.2026 - 13:13
Λετυμπιώτης για Κυπριακό: Δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων

Δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων, δήλωσε την Κυριακή, αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο του στον Ιερό Ναό της Σωτήρος Χριστού στην Τάλα για τους ήρωες Χρίστο Μ. Κκέλη, Μιλτιάδη Στυλιανού, Γεώργιο Μιχαήλ και Χαράλαμπο Καραγιάννη.

«Το πραγματικό χρέος είναι να κρατούμε ζωντανό το νόημα της θυσίας τους στην καθημερινή μας στάση», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, τονίζοντας πως η ευθύνη δεν εξαντλείται στην απόδοση τιμών, αλλά μεταφράζεται σε στάση ζωής και εθνική συνέπεια.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της αξιοπρέπειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος έζησε τη βάρβαρη εισβολή, βιώνει την παράνομη κατοχή και την προσφυγιά, γνωρίζοντας βαθιά τι σημαίνει να ζητάς δικαιοσύνη και ελευθερία.

«Ο πόθος αυτού του λαού για δικαίωση και λύτρωση παραμένει άσβεστος», τόνισε, διαμηνύοντας πως παραμένει αταλάντευτη η βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαδικασίας, στο Διεθνές Δίκαιο, στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωσε επίσης ετοιμότητα για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων».

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η συλλογική ευθύνη είναι να μην παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα μοιρασμένη, αλλά μια πατρίδα ελεύθερη, όπου όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι τελετές μνήμης δεν είναι απλώς πράξεις τιμής προς το παρελθόν, αλλά στιγμές συλλογικής αυτογνωσίας  υπενθύμιση ότι η ελευθερία είναι καρπός θυσιών και ότι η μνήμη και η ελπίδα είναι το νήμα που ενώνει το χθες με το αύριο, κατέληξε.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου έγινε κατάθεση  στεφάνων στο μνημείο των ηρώων στην περιοχή Άπης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

 01.03.2026 - 12:58
Επόμενο άρθρο

Επιστήμονες αναδημιούργησαν τις πρώτες στιγμές μετά το Big Bang και διαπίστωσαν κάτι εντυπωσιακό

 01.03.2026 - 13:25
LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

  •  01.03.2026 - 06:59
Θρίλερ με ιρανικούς πυραύλους «προς την Κύπρο»: Η διάψευση Λετυμπιώτη και η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό

Θρίλερ με ιρανικούς πυραύλους «προς την Κύπρο»: Η διάψευση Λετυμπιώτη και η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό

  •  01.03.2026 - 12:54
Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

  •  01.03.2026 - 13:35
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

  •  01.03.2026 - 11:08
Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

  •  01.03.2026 - 12:58
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.03.2026 - 08:59
Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

  •  01.03.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα