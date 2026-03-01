Λετυμπιώτης: «Δεν υπήρξε εκτόξευση προς την Κύπρο» – Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στις 17:00 - Τέλος στα σενάρια πανικού;

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 01.03.2026 - 14:46
Μετά τις έντονες φήμες και τα δημοσιεύματα περί εκτόξευσης πυραύλων προς την Κύπρο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προχώρησε σε ξεκάθαρη τοποθέτηση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε απειλή για τη χώρα. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε άμεση επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επιβεβαίωσε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή και διατηρούν συνεχή συντονισμό, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης.
 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Εμίρη του Κατάρ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ενημέρωσης και του συντονισμού για τις περιφερειακές εξελίξεις.
 
Στο ίδιο πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης της κατάστασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε για σήμερα στις 17.00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, με στόχο την αποτίμηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον περαιτέρω συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

