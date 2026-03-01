Χειροπέδες σε τρίτο ύποπτο για το μπαράζ εμπρησμών στη Λεμεσό

Σήμερα, ο 29χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον των δύο πρώτων συλληφθέντων, ηλικίας 32 και 28 ετών (Δελτίο Τύπο 4, ημερομηνίας 27/2/2026 είναι σχετικό). Ο 28χρονος και ο 32χρονος, που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή, παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο επεφύλαξε την απόφασή του για σήμερα.

Εναντίον των πιο πάνω προσώπων διερευνώνται τέσσερις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων και κτηρίου.

Η πρώτη υπόθεση διαπράχθηκε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι έθεσαν φωτιά σε τέσσερα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, στη Λεμεσό.

Λίγες μέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, ξέσπασε φωτιά σε τρία αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε περιφραγμένο χώρο στη

Λεμεσό. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι αυτή τέθηκε κακόβουλα.

Η τρίτη υπόθεση διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 18ης Δεκεμβρίου 2025, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα, η οποία όπως διαπιστώθηκε τέθηκε κακόβουλα.

Η τελευταία υπόθεση εμπρησμού διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026, όταν άγνωστος έθεσε φωτιά σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός υποστατικού πώλησης αυτοκινήτων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.