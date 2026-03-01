Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε τρίτο ύποπτο για το μπαράζ εμπρησμών στη Λεμεσό

 01.03.2026 - 15:31
Χειροπέδες σε τρίτο ύποπτο για το μπαράζ εμπρησμών στη Λεμεσό

Σε τρίτη σύλληψη, σχετικά με τέσσερις υποθέσεις εμπρησμών, που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, προχώρησε χθες η Αστυνομία. Δυνάμει δικαστικού εντάλματος συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα, ο 29χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον των δύο πρώτων συλληφθέντων, ηλικίας 32 και 28 ετών (Δελτίο Τύπο 4, ημερομηνίας 27/2/2026 είναι σχετικό). Ο 28χρονος και ο 32χρονος, που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή, παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο επεφύλαξε την απόφασή του για σήμερα.

Εναντίον των πιο πάνω προσώπων διερευνώνται τέσσερις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων και κτηρίου.

Η πρώτη υπόθεση διαπράχθηκε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι έθεσαν φωτιά σε τέσσερα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, στη Λεμεσό.

Λίγες μέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, ξέσπασε φωτιά σε τρία αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε περιφραγμένο χώρο στη

Λεμεσό. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι αυτή τέθηκε κακόβουλα.

Η τρίτη υπόθεση διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 18ης Δεκεμβρίου 2025, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα, η οποία όπως διαπιστώθηκε τέθηκε κακόβουλα.

Η τελευταία υπόθεση εμπρησμού διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026, όταν άγνωστος έθεσε φωτιά σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός υποστατικού πώλησης αυτοκινήτων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

