ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

 01.03.2026 - 13:35
Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, εντοπίστηκαν σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες σε Λιβάδια και Ορόκλινη, δήλωσε σήμερα η Σωτηρία Γεωργιάδου, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, προσθέτοντας πως συνολικά οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες ανήλθαν στις 22.

Αρχικά, συνέχισε τα ζώα που είχαν εντοπιστεί ως μολυσμένα ανέρχονταν σε 13 χιλιάδες και τώρα τα νέα κρούσματα, είναι δύο χιλιάδες στα Λιβάδια και περίπου 200 ζώα σε τρεις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στην Ορόκλινη. "Αναλόγως των γεννήσεων των ζώων μπορεί να φτάσουμε και στις 16 χιλιάδες μολυσμένα ζώα», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη σε σχέση με τις 529 χιλιάδες δόσεις εμβολίων που έφτασαν το Σάββατο από τη Γαλλία στην Κύπρο πως από χθες το βράδυ άρχισε η διάθεση των εμβολίων στους ιδιώτες κτηνίατρους για τους εμβολιασμούς.

Σε δηλώσεις στο Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» στη Λάρνακα, η κα. Γεωργιάδου ανέφερε ότι "μέχρι στιγμής από όλες τις ολοκληρωμένες εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν, οι μολυσμένες μονάδες ανήλθαν στις 22 μολυσμένες, αφού εντοπίστηκαν άλλες έντεκα, 8 στα Λιβάδια και 3 στην Ορόκλινη. Το θετικό που ήταν το αναμενόμενο, είναι πως όλες οι μονάδες βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης, κάτι» που όπως είπε «είναι ελπιδοφόρο. 

Θα συνεχίσουμε, είπε η κ. Γεωργιάδου «με τις θανατώσεις, τις δειγματοληψίες και τους εμβολιασμούς. Μέχρι σήμερα πρέπει  να έχουν ολοκληρωθεί οι θανατώσεις στις δύο πρώτες μονάδες αιγοπροβάτων της Ορόκλινης που εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα, θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, ενώ ήδη υπάρχει κλιμάκιο στην Αραδίππου».

Απαντώντας σε ερώτηση είπε πως  «για τα Λιβάδια τα ζώα που ασθένησαν ανέρχονται περίπου στις δύο χιλιάδες. Τα νούμερα που δίνουμε είναι δυναμικά και η βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει όλα τα ενήλικα και σεσημασμένα ζώα» είπε, προσθέτοντας πως τα νούμερα που δίνονται «είναι κατά προσέγγιση στην παρούσα φάση».

Εξάλλου είπε πως «είμαστε σε περίοδο που τα ζώα γεννούν και υπάρχουν μικρά τα οποία θα οδηγούνταν στο σφαγείο για το Πάσχα».

Σημείωσε ακόμα πως «από τις 15 Δεκεμβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία προέβη σε καθημερινές ενέργειες πρόληψης» εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Πρόσθεσε ότι από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, έγιναν συντονισμένες ενέργειες και δράσεις, «ενώ καθημερινά πέραν των 513 ατόμων, μαζί με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είμαστε στο Κέντρο Συντονισμού 'Ζήνων' και σε άλλα σημεία ελέγχου προκειμένου να  συγκρατηθεί ο αφθώδης πυρετός στη μολυσμένη περιοχή».

Είναι πολύ σημαντικό συνέχισε «ο κάθε κτηνοτρόφος να προστατεύσει την περιουσία του και να τηρήσει όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που υποδείχθηκαν. Πρέπει να δούμε την κατάσταση κατάματα και να βοηθήσουμε όλοι», σημείωσε.

Η κ. Γεωργιάδου είπε επίσης πως «χθες Σάββατο έφτασαν στην Κύπρο από τη Γαλλία, οι 529 χιλιάδες δόσεις εμβολίων και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευθέτησαν να διατηρήσουν αυτά τα εμβόλια στις κατάλληλες συνθήκες. Ακόμα άμεσα από χθες το βράδυ άρχισε η διάθεση των εμβολίων στους ιδιώτες κτηνίατρους» για τους εμβολισμούς, επεσήμανε.

Σημείωσε επίσης ότι «μέχρι χθες είχαν παραδοθεί 27 χιλιάδες δόσεις εμβολίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε 21 μονάδες αιγοπροβάτων, οι οποίες γειτνιάζουν στα δύο χιλιόμετρα με τα χοιροστάσια της μολυσμένης περιοχής».

Σε άλλη ερώτηση επανέλαβε πως «συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι εμβολιασμοί και οι θανατώσεις βάσει του προγράμματος».

Το ελπιδοφόρο, είπε η κ. Γεωργιάδου είναι πως «τα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη μολυσμένη περιοχή και εάν καταφέρουμε να τα συγκρατήσουμε εκεί, έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες να περιοριστεί ο ιός και να τελειώσουμε από τις διαδικασίες των θανατώσεων. Θα συνεχίσουμε με τους εμβολιασμούς και να οδηγηθούμε σιγά - σιγά σε μια πιο ομαλή κατάσταση», κατέληξε.

