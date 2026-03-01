Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήTο ΑΚΕΛ παρουσίασε τους υποψηφίους Κερύνειας – Τα πρόσωπα της μάχης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο ΑΚΕΛ παρουσίασε τους υποψηφίους Κερύνειας – Τα πρόσωπα της μάχης

 01.03.2026 - 15:06
Tο ΑΚΕΛ παρουσίασε τους υποψηφίους Κερύνειας – Τα πρόσωπα της μάχης

Το ΑΚΕΛ παρουσίασε σήμερα, σε μεγάλη συγκέντρωση Κερυνειωτών, τους υποψηφίους του για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας. Τη μικρότερη επαρχία αλλά και εκείνη που κουβαλά το μεγαλύτερο συναισθηματικό αλλά και πολιτικό φορτίο. Την επαρχία που παραμένει πλήρως κατεχόμενη εδώ και 52 χρόνια αναμένοντας την ώρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης με την υπόλοιπη Κύπρο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, που ήταν ο κύριος ομιλητής στη συγκέντρωση αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των στιγμών για την ευρύτερη περιοχή μας αλλά και την Κύπρο, μετά την παράνομη επέμβαση αμερικανικών και ισραηλιτικών δυνάμεων στο Ιράν τονίζοντας ότι αυτές τις εποχές θα πρέπει να είμαστε διπλά υπεύθυνοι και σοβαροί έναντι του τόπου και του λαού.

Η κρισιμότητα των στιγμών, επεσήμανε, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ για τους κινδύνους από την επικίνδυνη στασιμότητα στο κυπριακό. Κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις τόνισε ότι «Για το ΑΚΕΛ, η λύση και η επανένωση είναι η ιστορία μας.  Είναι το όραμα της ζωής μας. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια Κύπρο όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι θα ζουν μαζί μονιασμένοι και σε ασφάλεια και θα οικοδομούν το μέλλον τους, θα φτιάχνουν τη ζωή τους. Είναι για αυτό που επιμένουμε ότι, οι συγκλίσεις,  το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί έπειτα από πολύχρονες και επίμονες διαπραγματεύσεις μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, πρέπει να διαφυλαχθεί. Σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ολοκλήρωση των προσπαθειών και να πετύχουμε μια συνολική λύση.»

Αναφέρθηκε ακόμα στα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος σήμερα ο κόσμος μας – την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την υδατική ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση- και την ανάγκη που έχουμε από συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες λύσεις που να χαρακτηρίζονται από ανθρώπινη ευαισθησία, να βάζουν τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη. «Αυτές τις πολιτικές υπηρετεί το ΑΚΕΛ. Και όσο πιο ισχυρό αναδειχθεί το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ελπίδα για τον τόπο και την κοινωνία» τόνισε, κλείνοντας.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν οι τρεις υποψήφιοι του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στην Κερύνεια, Κωστάκης Κωνσταντίνου (Παγδατή), Αβραάμ Λουκά και Αναστασία Χάσικου οι οποίοι αναφέρθηκαν στην Κερύνεια, ως σύμβολο αγώνα και δικαιοσύνης, ιστορία που απαιτεί δικαίωση αλλά και υπενθύμιση της ανάγκης για λύση και επανένωση και τόνισαν την ετοιμότητα τους να δουλέψουν ως η φωνή υπεράσπισης των πολλών.

Την εκδήλωση έκλεισε ο επαρχιακός γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας και βουλευτής Κερύνειας Χρίστος Χριστόφιας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Δεν υπήρξε εκτόξευση προς την Κύπρο» – Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στις 17:00 - Τέλος στα σενάρια πανικού;

 01.03.2026 - 14:46
Επόμενο άρθρο

Χειροπέδες σε τρίτο ύποπτο για το μπαράζ εμπρησμών στη Λεμεσό

 01.03.2026 - 15:31
LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

  •  01.03.2026 - 06:59
Θρίλερ με ιρανικούς πυραύλους «προς την Κύπρο»: Η διάψευση Λετυμπιώτη και η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό

Θρίλερ με ιρανικούς πυραύλους «προς την Κύπρο»: Η διάψευση Λετυμπιώτη και η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό

  •  01.03.2026 - 12:54
Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

  •  01.03.2026 - 13:35
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

  •  01.03.2026 - 11:08
Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

  •  01.03.2026 - 12:58
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.03.2026 - 08:59
Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

  •  01.03.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα