Τραγωδία στη Λευκωσία: 17χρονος νεκρός – Διάταγμα κράτησης για τον 54χρονο οδηγό που είχε τριπλάσιο αλκοόλ από το όριο

 01.03.2026 - 16:00
Διάταγμα κράτησης 4 ημερών εξέδωσε τη Κυριακή το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον του 54χρονου που συνελήφθη χθες βράδυ, έπειτα από οδική σύγκρουση από την οποία έχασε τη ζωή του ο Ιωάννης Νικολάου, 17 ετών, από τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά το δυστύχημα ο 54χρονος οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 17χρονου συνελήφθ, αφού όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 54χρονος στην οδό Σταυραετού στον Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο άτυχος 17χρονος.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του γύρω στις 20:00.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε αλκοτέστ, με τελική ένδειξη 63μg, ενώ το ανώτατο από τον νόμο όριο είναι 22μg και αφού συνελήφθη τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα ο 54χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριού Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του 4 ημερών για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

