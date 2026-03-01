Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜάρτιος 2026: Τα ζώδια που καλό είναι να κρατήσεις σε απόσταση
LIKE ONLINE

Μάρτιος 2026: Τα ζώδια που καλό είναι να κρατήσεις σε απόσταση

 01.03.2026 - 10:37
Μάρτιος 2026: Τα ζώδια που καλό είναι να κρατήσεις σε απόσταση

Εμείς πάντως στη θέση σου θα κρατάγαμε αποστάσεις για ένα διάστημα από αυτά τα ζώδια. Κι αυτό γιατί δεν είναι και στην καλύτερή τους φάση.

Έχουν τα θέματά τους και είναι προτιμότερο να τα αφήσεις στην ησυχία τους και να μην τα τσιγκλάς γιατί εσύ θα πληρώσεις στο τέλος τα σπασμένα.

Λοιπόν, άκου να δεις πώς πάει το πράγμα. Αν έχεις στο περιβάλλον σου, είτε αυτό είναι φιλικό, είτε επαγγελματικό, είτε οικογενειακό ή αν έχεις σχέση με έναν/μια Παρθένο ή έναν/μια Ιχθύ, τότε προσπάθησε να είσαι όσο πιο cool γίνεται... ή μακριά, για να είσαι εσύ ήρεμος/η και να τους δώσεις αρκετό χώρο και χρόνο να... στανιάρουν και να ξαναβρούν τον εαυτό τους σιγά-σιγά.

Μην ξεχνάς ότι στις 3 Μαρτίου έχουμε την Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο, η οποία θα επηρεάσει κυρίως Παρθένους και Ιχθύς. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις πάνω σου την Σεληνιακή Έκλειψη, αλλά άκου και το καλύτερο...

Στις 4 Μαρτίου επίσης περνά ο Άρης στους Ιχθύς, οπότε... μάντεψε ποιοι θα "σαλτάρουν" πρώτα. Σωστά μάντεψες. Πάλι οι Παρθένοι και οι Ιχθύες. Need we say more;

Τα γλυκά και ήρεμα Ψαράκια, θα μεταμορφωθούν σε άγριους καρχαρίες, θα έχουν νεύρα, θα είναι στην τσίτα, θα τσακώνονται και με τα ρούχα τους ακόμα και γενικότερα θα είναι μέσα στην ένταση.

ΠΗΓΗ: astrology.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ακύλας με το «Ferto» εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας

 01.03.2026 - 09:35
Επόμενο άρθρο

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

 01.03.2026 - 11:08
LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

  •  01.03.2026 - 06:59
Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

Σε ανθρωπιστικό πυλώνα εξελίσσεται η Κύπρος – Μπαράζ επαφών Χριστοδουλίδη με ξένους ηγέτες

  •  01.03.2026 - 12:07
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

  •  01.03.2026 - 11:08
Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Ιωάννης – Στο «κόκκινο» το αλκοτέστ του 54χρονου οδηγού

  •  01.03.2026 - 07:15
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στον Ακάμα: Βρήκαν 36 κιλά ναρκωτικών κρυμμένα σε παραλία – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.03.2026 - 08:59
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα

  •  01.03.2026 - 07:45
Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

  •  01.03.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα