Μάρτιος 2026: Τα ζώδια που καλό είναι να κρατήσεις σε απόσταση

Έχουν τα θέματά τους και είναι προτιμότερο να τα αφήσεις στην ησυχία τους και να μην τα τσιγκλάς γιατί εσύ θα πληρώσεις στο τέλος τα σπασμένα.

Λοιπόν, άκου να δεις πώς πάει το πράγμα. Αν έχεις στο περιβάλλον σου, είτε αυτό είναι φιλικό, είτε επαγγελματικό, είτε οικογενειακό ή αν έχεις σχέση με έναν/μια Παρθένο ή έναν/μια Ιχθύ, τότε προσπάθησε να είσαι όσο πιο cool γίνεται... ή μακριά, για να είσαι εσύ ήρεμος/η και να τους δώσεις αρκετό χώρο και χρόνο να... στανιάρουν και να ξαναβρούν τον εαυτό τους σιγά-σιγά.

Μην ξεχνάς ότι στις 3 Μαρτίου έχουμε την Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο, η οποία θα επηρεάσει κυρίως Παρθένους και Ιχθύς. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις πάνω σου την Σεληνιακή Έκλειψη, αλλά άκου και το καλύτερο...

Στις 4 Μαρτίου επίσης περνά ο Άρης στους Ιχθύς, οπότε... μάντεψε ποιοι θα "σαλτάρουν" πρώτα. Σωστά μάντεψες. Πάλι οι Παρθένοι και οι Ιχθύες. Need we say more;

Τα γλυκά και ήρεμα Ψαράκια, θα μεταμορφωθούν σε άγριους καρχαρίες, θα έχουν νεύρα, θα είναι στην τσίτα, θα τσακώνονται και με τα ρούχα τους ακόμα και γενικότερα θα είναι μέσα στην ένταση.

