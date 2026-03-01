Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λεμεσό: Νεκρός 60χρονος οδηγός – Παλεύει για τη ζωή του μοτοσικλετιστής

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή της Άλασσας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 66χρονου οδηγού αυτοκινήτου, Κυριάκου Κυριάκου, ο οποίος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονος.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού, Μάριο Χαραλάμπους, το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 13:35. Ο 66χρονος οδηγούσε με ανατολική κατεύθυνση στον δρόμο προς το Βατί και, φτάνοντας στη συμβολή Λεμεσού – Τροόδους, επιχείρησε δεξιά στροφή προς Λεμεσό, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον μοτοσικλετιστή που κινούνταν στον κύριο δρόμο.

Ο 60χρονος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τα μέλη της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 40χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία ενημερώνει ότι ο μοτοσικλετιστής δεν φορούσε κράνος και δεν κατείχε άδεια οδήγησης. Παράλληλα, διερευνάται αν ο 60χρονος φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης.