Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λεμεσό: Νεκρός 60χρονος οδηγός – Παλεύει για τη ζωή του μοτοσικλετιστής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λεμεσό: Νεκρός 60χρονος οδηγός – Παλεύει για τη ζωή του μοτοσικλετιστής

 01.03.2026 - 17:47
01.03.2026 - 17:47

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Επαρχία Λεμεσού, λίγες ώρες μετά το προηγούμενο θανατηφόρο περιστατικό.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή της Άλασσας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 66χρονου οδηγού αυτοκινήτου, Κυριάκου Κυριάκου, ο οποίος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονος.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού, Μάριο Χαραλάμπους, το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 13:35. Ο 66χρονος οδηγούσε με ανατολική κατεύθυνση στον δρόμο προς το Βατί και, φτάνοντας στη συμβολή Λεμεσού – Τροόδους, επιχείρησε δεξιά στροφή προς Λεμεσό, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον μοτοσικλετιστή που κινούνταν στον κύριο δρόμο.

Ο 60χρονος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τα μέλη της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 40χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία ενημερώνει ότι ο μοτοσικλετιστής δεν φορούσε κράνος και δεν κατείχε άδεια οδήγησης. Παράλληλα, διερευνάται αν ο 60χρονος φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης.

