ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Κυριακή Κουτσαβάκη: Ήταν μόλις 41 ετών – Η παράκληση της οικογένειας

 02.03.2026 - 08:41
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Κυριακής Κουτσαβάκη από Πάφο.

Η Κυριακή έφυγε από τη ζωή στις 27 Φεβρουαρίου σε ηλικία 41 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Μούταλλο, σήμερα Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος, παιδιά, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τα ανήλικα παιδιά της.

