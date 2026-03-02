Themasports lifenewscy
Αυτό είναι το μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed που προσέκρουσε στη Βάση Ακρωτηρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι το μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed που προσέκρουσε στη Βάση Ακρωτηρίου

 02.03.2026 - 10:13
Αυτό είναι το μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed που προσέκρουσε στη Βάση Ακρωτηρίου

Τα Shahed που στα Περσικά σημαίνει «Μάρτυρας» είναι μια οικογένεια ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), τα οποία έχουν γίνει ευρέως γνωστά για τη χρήση τους ως "drones αυτοκτονίας" ή καμικάζι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

Πέραν από το περιστατικό στη Βάση Ακρωτηρίου, αναφέρθηκαν επιθέσεις με Shahed κατά αμερικανικών και πολιτικών στόχων στο Μπαχρέιν (συμπεριλαμβανομένης της βάσης του 5ου Στόλου), το Κουβέιτ και το Ντουμπάι.

Αντίγραφα αυτών των drone χρησιμοποιεί και η Ρωσία ενώ παρόμοιου τύπου drone έχουν κατασκευαστεί και στις ΗΠΑ.

Κύρια Μοντέλα και Χαρακτηριστικά

Shahed-136: Το πιο διαδεδομένο μοντέλο. Είναι ένα drone "μιας χρήσης" με τριγωνικό σχήμα (delta-wing), εμβέλεια έως 2.500 χλμ. και κεφαλή περίπου 50 κιλών.

Shahed-131: Μικρότερη έκδοση του 136, με εμβέλεια περίπου 900 χλμ..

Geran-1/2: Η ρωσική ονομασία για τα Shahed-131 και 136 αντίστοιχα, τα οποία κατασκευάζονται πλέον και εγχώρια στη Ρωσία (περιοχή Alabuga).

Shahed-149 (Gaza): Μεγαλύτερο drone αναγνώρισης και κρούσης, παρόμοιο με το αμερικανικό MQ-9 Reaper.

Shahed-129: Drone μέσου υψόμετρου και μεγάλης αυτονομίας (MALE), που χρησιμοποιείται για αναγνώριση και επιθέσεις.

Γιατί είναι αποτελεσματικά;

Χαμηλό Κόστος: Η κατασκευή τους κοστίζει μεταξύ $20.000 και $50.000, ενώ οι πύραυλοι που απαιτούνται για την κατάρριψή τους κοστίζουν εκατομμύρια.

Επιθέσεις Κορεσμού: Χρησιμοποιούνται σε μεγάλους αριθμούς (σμήνη) για να "πνίξουν" την εχθρική αεράμυνα.

Δύσκολος Εντοπισμός: Πετούν σε χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα κάνει δύσκολα ανιχνεύσιμα από τα ραντάρ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

