Αυτό είναι το μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed που προσέκρουσε στη Βάση Ακρωτηρίου

Πέραν από το περιστατικό στη Βάση Ακρωτηρίου, αναφέρθηκαν επιθέσεις με Shahed κατά αμερικανικών και πολιτικών στόχων στο Μπαχρέιν (συμπεριλαμβανομένης της βάσης του 5ου Στόλου), το Κουβέιτ και το Ντουμπάι.

Αντίγραφα αυτών των drone χρησιμοποιεί και η Ρωσία ενώ παρόμοιου τύπου drone έχουν κατασκευαστεί και στις ΗΠΑ.

Κύρια Μοντέλα και Χαρακτηριστικά

Shahed-136: Το πιο διαδεδομένο μοντέλο. Είναι ένα drone "μιας χρήσης" με τριγωνικό σχήμα (delta-wing), εμβέλεια έως 2.500 χλμ. και κεφαλή περίπου 50 κιλών.

Shahed-131: Μικρότερη έκδοση του 136, με εμβέλεια περίπου 900 χλμ..

Geran-1/2: Η ρωσική ονομασία για τα Shahed-131 και 136 αντίστοιχα, τα οποία κατασκευάζονται πλέον και εγχώρια στη Ρωσία (περιοχή Alabuga).

Shahed-149 (Gaza): Μεγαλύτερο drone αναγνώρισης και κρούσης, παρόμοιο με το αμερικανικό MQ-9 Reaper.

Shahed-129: Drone μέσου υψόμετρου και μεγάλης αυτονομίας (MALE), που χρησιμοποιείται για αναγνώριση και επιθέσεις.

Γιατί είναι αποτελεσματικά;

Χαμηλό Κόστος: Η κατασκευή τους κοστίζει μεταξύ $20.000 και $50.000, ενώ οι πύραυλοι που απαιτούνται για την κατάρριψή τους κοστίζουν εκατομμύρια.

Επιθέσεις Κορεσμού: Χρησιμοποιούνται σε μεγάλους αριθμούς (σμήνη) για να "πνίξουν" την εχθρική αεράμυνα.

Δύσκολος Εντοπισμός: Πετούν σε χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα κάνει δύσκολα ανιχνεύσιμα από τα ραντάρ.

