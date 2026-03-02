Ιρανός κάτοικος Κύπρου: Πώς αναμένεται να εξελιχθεί το καθεστώς μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο Αλέξις Μαχντάβι, ανέφερε ότι «εμείς οι Ιρανοί επιμένουμε ότι δεν είναι επίθεση, είναι διάσωση Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να κάνει επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν, ενημέρωσε τον Ιρανικό λαό ότι θα έρθουν να βοηθήσουν όπως υποσχέθηκαν. Εδώ και 47 χρόνια έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί στους δρόμους»

Ερωτηθείς για το πώς θα εξελιχθεί το καθεστώς μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, απάντησε ότι «ελπίζουμε να αλλάξει η Κυβέρνηση. Αν δεν αλλάξει, αν δεν πέσει το καθεστώς, δεν θα μπορεί να το ελέγχει κανένας το Ιράν»

«Τα λεφτά από τα πετρέλαια πάνε στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ελπίζω να καταλάβει ο κόσμος ότι η προσπάθεια του Τραμπ και του Νετανιάχου είναι να σώσουν τον κόσμο του Ιράν και μαζί ολόκληρο τον κόσμο», κατέληξε.

