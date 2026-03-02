Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Ουσιαστικά τα έχουμε βρει» - Θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ανέφερε πως αύριο Τρίτη 3/3 θα συνεδριάσει η Γραμματεία του κόμματος για να συζητήσουν τις εκκρεμότητες.

«Υπάρχει πρόθεση από την κα Χαραλαμπίδου να συνεργαστούμε και έχει επιφυλάξεις για κάποια διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν πρόνοιες του καταστατικού για την εγγραφή μελών στο κόμμα. Θα βρούμε όμως τρόπους να συνεργαστούμε. Θα γίνουν κάποιες καταστατικές αλλαγές που θα αφορούν όλους τους υποψηφίους, όχι μόνο την κα Χαραλαμπίδου».

Ερωτηθείς εάν η πρόθεση είναι να κατέβει η κα Χαραλαμπίδου ως ανεξάρτητη απάντησε πως «Εμείς θέλουμε να κατέβει με το δικό μας ψηφοδέλτιο. Θεωρήστε ότι πρακτικά τα έχουμε βρει. Ουσιαστικά τα έχουμε βρει».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου θεωρούσαν ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν θα είναι μαζί τους.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα