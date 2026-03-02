Themasports lifenewscy
Η Γερμανία διέταξε την παγκόσμια ανάκληση αυτοκινήτων λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
ΔΙΕΘΝΗ

Η Γερμανία διέταξε την παγκόσμια ανάκληση αυτοκινήτων λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

 02.03.2026 - 09:29
Η Γερμανία διέταξε την παγκόσμια ανάκληση αυτοκινήτων λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Η γερμανική BMW πρέπει να ανακαλέσει περισσότερα από 330.000 οχήματα παγκοσμίως λόγω ανησυχιών για κίνδυνο πυρκαγιάς, ανακοίνωσε η γερμανική ομοσπονδιακή αρχή KBA, διατάσσοντας τη δεύτερη ανάκληση για το brand μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Περίπου 337.000 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 29.000 στη Γερμανία, καλύπτοντας πέντε διαφορετικά μοντέλα, «ενδέχεται να επηρεάζονται» από το ζήτημα ασφαλείας, το οποίο αφορά λανθασμένη διάταξη των καλωδιώσεων του ταμπλό, ανέφερε η KBA.

Η ανάκληση αφορά τα μοντέλα i5, 5, M5, i7 και 7 που κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιουνίου 2022 και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της ανάκλησης που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό που να σχετίζεται με αυτόν τον κίνδυνο ασφαλείας, πρόσθεσε η KBA.

Εκπρόσωπος της BMW επιβεβαίωσε τα νούμερα για την ανάκληση στη Γερμανία, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα διεθνή στοιχεία που αναρτήθηκαν από την KBA.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η BMW ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα παγκοσμίως λόγω πιθανού κινδύνου πυρκαγιάς από το μοτέρ εκκίνησης.

Στα τέλη του 2024, η BMW είχε ανακαλέσει 1,5 εκατομμύριο οχήματα λόγω ελαττωματικού συστήματος φρένων, αναγκάζοντάς την να αναθεωρήσει πτωτικά τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2024.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

