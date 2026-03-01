Τράμπ: Οι ηγέτες του Ιράν θέλουν διάλογο μαζί μου και θα μιλήσω μαζί τους

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά θα γίνουν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό», είπε. Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.