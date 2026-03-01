Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Πρώην διευθυντής της CIA για Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει»

 01.03.2026 - 21:32
Πρώην διευθυντής της CIA για Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει»

«Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει» στο Ιράν είπε ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, μιλώντας στο BBC News προσθέτοντας ότι η επιχείρηση στο Ιράν ήταν μια «εξαιρετική επιτυχία των μυστικών υπηρεσιών».

Σημειώνει ότι, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα μια προσωρινή ηγεσία, «δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτούς», προσθέτοντας ότι είναι «βέβαιος» ότι δεν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα λόγω της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Ερωτηθείς για τον διάδοχο του Χαμενεΐ, ο Πετρέους απαντά ότι «γενικά πιστεύεται ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει κάποιον που θα είναι ένας άλλος σκληροπυρηνικός κληρικός ιδεολόγος». Ωστόσο, εντός του καθεστώτος, υπάρχουν και άτομα «που είναι πολύ πιο ρεαλιστικά», λέει.

Όσον αφορά το αν το ιρανικό καθεστώς μπορεί να ανατραπεί χωρίς χερσαίες δυνάμεις, ο Πετρέους λέει ότι «εξαρτάται από το ποιος θα αναδειχθεί». Ωστόσο, είναι «αρκετά σίγουρος» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να το κάνει αυτό».

