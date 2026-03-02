Themasports lifenewscy
Η θάλασσα στο… κάδρο: Το νέο instagrammable spot στο Παραλίμνι που καλεί για post – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η θάλασσα στο… κάδρο: Το νέο instagrammable spot στο Παραλίμνι που καλεί για post – Δείτε φωτογραφίες

 02.03.2026 - 09:33
Η θάλασσα στο… κάδρο: Το νέο instagrammable spot στο Παραλίμνι που καλεί για post – Δείτε φωτογραφίες

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας προχώρησε στην τοποθέτηση ενός νέου Instagram spot σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σημεία θέασης της περιοχής, μεταξύ των παραλιών Κάππαρη και Σκουταρόσπηλιοι. Το συγκεκριμένο σημείο προσφέρει πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της ακτογραμμής του Δήμου.

πρωταρας.jpg

Η κατασκευή του Instagram spot πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με φυσικά υλικά, εναρμονισμένα με το περιβάλλον, ώστε να σέβεται το τοπίο και να ενισχύει τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών. Στόχος της παρέμβασης είναι η περαιτέρω προβολή του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας κατοίκους και επισκέπτες να μοιραστούν εικόνες από ένα ξεχωριστό σημείο θέασης.

προταρασ.jpg

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ψηφιακής παρουσίας του προορισμού, αξιοποιώντας με σύγχρονο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και προβάλλοντας τη μοναδικότητα του παραλιακού της μετώπου.

Με πληροφορίες από Checkincyprus

Με πληροφορίες από Checkincyprus

 

 

