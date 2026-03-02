Η θάλασσα στο… κάδρο: Το νέο instagrammable spot στο Παραλίμνι που καλεί για post – Δείτε φωτογραφίες

Η κατασκευή του Instagram spot πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με φυσικά υλικά, εναρμονισμένα με το περιβάλλον, ώστε να σέβεται το τοπίο και να ενισχύει τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών. Στόχος της παρέμβασης είναι η περαιτέρω προβολή του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας κατοίκους και επισκέπτες να μοιραστούν εικόνες από ένα ξεχωριστό σημείο θέασης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ψηφιακής παρουσίας του προορισμού, αξιοποιώντας με σύγχρονο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και προβάλλοντας τη μοναδικότητα του παραλιακού της μετώπου.

Με πληροφορίες από Checkincyprus