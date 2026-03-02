Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔήμαρχος Κουρίου: Μεμονωμένο περιστατικό η πρόσκρουση drone - Ψάχνουν τρόπους για εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμαρχος Κουρίου: Μεμονωμένο περιστατικό η πρόσκρουση drone - Ψάχνουν τρόπους για εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

 02.03.2026 - 10:49
Δήμαρχος Κουρίου: Μεμονωμένο περιστατικό η πρόσκρουση drone - Ψάχνουν τρόπους για εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

Σε δηλώσεις προέβη ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου μετά τη σύσκεψη με τις Βρετανικές Βάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

Για ότι αφορά τους ευάλωτες ομάδες, άτομα με κινητικά προβλήματα και οικογένειες με μικρά παιδιά θα μπορούν να μετακινηθούν όσοι το επιθυμούν σε ξενοδοχεία τα οποία έχουμε συμφωνήσει.

Έχει συμφωνηθεί μια διαδικασία ως προς το τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη για να δοθεί άμεση εκκένωση. Σε τέτοια περίπτωση θα ανοίξουν τα τέσσερα σχολεία, το Γυμνάσιο Επισκοπής, το Δημοτικό Ερήμης, το Λύκειο Κολοσσίου και το Γυμνάσιο Ύψωνα, έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά τον κόσμο. Οι αντιδημάρχοι σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα θα διοχετεύσουν τον κόσμο εκεί όπου πρέπει και θα καλύψουν και τις ανάγκες για να μπορούν να φιλοξενηθούν το βράδυ.

Η πολιτική άμυνα μας έχει ενημερώσει ότι μπορεί να φιλοξενήσουν περίπου στα 200 και άτομα άμεσα αν κάποιοι χρειάζονται και νιώθουν ότι πρέπει να μετακινηθούν.

Ξεκαθάρισε επίσης όσον αφορά των αριθμό των drones, «επίσημα με έχουν ενημερώσει ήταν μεμονωμένο επεισόδιο. Ένα ήταν, αυτό που είχε φτάσει. Και από το υπουργείο άμυνας με έχουν ενημερώσει ότι από το βράδυ όπου είχε ξεκινήσει έκτακτη ανάγκη δεν είχε εντοπιστεί κανένα άλλον drone που εισήλθε στο FIR Κύπρου.

Έχουμε ενταχθεί ως Δημαρχείο στο έγκαιρο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των Βρετανικών Βάσεων, ενημερώνονται όλα τα social media του Δήμου και συζητάμε με την Πολιτική Άμυνα αν και εφόσον μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα προειδοποιήσεων με σειρήνες, ίσως ενίσχυση οχημάτων του Δήμου με κάποιες σειρήνες. Στην περιοχή μόνο στον Ύψωνα υπάρχουν σειρήνες και ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μπει σύστημα σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Δείτε σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Η κάμερα του kitasweather κατέγραψε το βράδυ πολλαπλά ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από τις Βάσεις
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Πότε θα επηρεαστεί η τσέπη μας
VIDEO: Από τα μαθήματα χορού στα… καταφύγια - Συγκλονίζει η περιγραφή του Χρίστου Σιακαλλή από τα Ιεροσόλυμα - «Ξυπνήσαμε με σειρήνες»
«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές
Αυτό είναι το μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed που προσέκρουσε στη Βάση Ακρωτηρίου
Ιρανός κάτοικος Κύπρου: Πώς αναμένεται να εξελιχθεί το καθεστώς μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές

 02.03.2026 - 10:32
Επόμενο άρθρο

Λουκάς Φουρλάς για επίθεση στο Ακρωτήρι - «Την ώρα αυτή απαιτείται ενότητα, σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση»

 02.03.2026 - 11:01
LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

  •  02.03.2026 - 06:24
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος στρατιωτικής επιχείρησης»

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος στρατιωτικής επιχείρησης»

  •  02.03.2026 - 07:33
Σοκαριστικές εικόνες: Η κάμερα του kitasweather κατέγραψε το βράδυ πολλαπλά ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από τις Βάσεις

Σοκαριστικές εικόνες: Η κάμερα του kitasweather κατέγραψε το βράδυ πολλαπλά ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από τις Βάσεις

  •  02.03.2026 - 09:42
«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές

«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές

  •  02.03.2026 - 10:32
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Πότε θα επηρεαστεί η τσέπη μας

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Πότε θα επηρεαστεί η τσέπη μας

  •  02.03.2026 - 09:29
«Εγκλωβισμένοι» στη φλέγουσα Μέση Ανατολή 600 Κύπριοι – Η επιχείρηση επαναπατρισμού και το θρίλερ με τους κλειστούς αιθέρες

«Εγκλωβισμένοι» στη φλέγουσα Μέση Ανατολή 600 Κύπριοι – Η επιχείρηση επαναπατρισμού και το θρίλερ με τους κλειστούς αιθέρες

  •  02.03.2026 - 08:59
VIDEO: Από τα μαθήματα χορού στα… καταφύγια - Συγκλονίζει η περιγραφή του Χρίστου Σιακαλλή από τα Ιεροσόλυμα - «Ξυπνήσαμε με σειρήνες»

VIDEO: Από τα μαθήματα χορού στα… καταφύγια - Συγκλονίζει η περιγραφή του Χρίστου Σιακαλλή από τα Ιεροσόλυμα - «Ξυπνήσαμε με σειρήνες»

  •  02.03.2026 - 08:51
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Ουσιαστικά τα έχουμε βρει» - Θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Ουσιαστικά τα έχουμε βρει» - Θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος

  •  02.03.2026 - 09:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα