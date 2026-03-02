Δήμαρχος Κουρίου: Μεμονωμένο περιστατικό η πρόσκρουση drone - Ψάχνουν τρόπους για εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

Για ότι αφορά τους ευάλωτες ομάδες, άτομα με κινητικά προβλήματα και οικογένειες με μικρά παιδιά θα μπορούν να μετακινηθούν όσοι το επιθυμούν σε ξενοδοχεία τα οποία έχουμε συμφωνήσει.

Έχει συμφωνηθεί μια διαδικασία ως προς το τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη για να δοθεί άμεση εκκένωση. Σε τέτοια περίπτωση θα ανοίξουν τα τέσσερα σχολεία, το Γυμνάσιο Επισκοπής, το Δημοτικό Ερήμης, το Λύκειο Κολοσσίου και το Γυμνάσιο Ύψωνα, έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά τον κόσμο. Οι αντιδημάρχοι σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα θα διοχετεύσουν τον κόσμο εκεί όπου πρέπει και θα καλύψουν και τις ανάγκες για να μπορούν να φιλοξενηθούν το βράδυ.

Η πολιτική άμυνα μας έχει ενημερώσει ότι μπορεί να φιλοξενήσουν περίπου στα 200 και άτομα άμεσα αν κάποιοι χρειάζονται και νιώθουν ότι πρέπει να μετακινηθούν.

Ξεκαθάρισε επίσης όσον αφορά των αριθμό των drones, «επίσημα με έχουν ενημερώσει ήταν μεμονωμένο επεισόδιο. Ένα ήταν, αυτό που είχε φτάσει. Και από το υπουργείο άμυνας με έχουν ενημερώσει ότι από το βράδυ όπου είχε ξεκινήσει έκτακτη ανάγκη δεν είχε εντοπιστεί κανένα άλλον drone που εισήλθε στο FIR Κύπρου.

Έχουμε ενταχθεί ως Δημαρχείο στο έγκαιρο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των Βρετανικών Βάσεων, ενημερώνονται όλα τα social media του Δήμου και συζητάμε με την Πολιτική Άμυνα αν και εφόσον μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα προειδοποιήσεων με σειρήνες, ίσως ενίσχυση οχημάτων του Δήμου με κάποιες σειρήνες. Στην περιοχή μόνο στον Ύψωνα υπάρχουν σειρήνες και ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μπει σύστημα σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

