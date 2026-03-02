Μεγάλο υπόστεγο του αεροδρομίου της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτύπησε το ιρανικό drone – Στόχος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης

Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ το Ιράν στόχευσε τον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/03/26).

Τα εν λόγω μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταφέρουν μέχρι και 50 κιλά εκρηκτικών κιλών ενώ έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα.

Το ένα που χτύπησε τη βάση, κατέπεσε στο μεγάλο υπόστεγο του αεροδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ή συντήρηση αεροσκαφών. Σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ η φωτιά μαινόταν για 4 ώρες.

Ήδη όπως έχει ανακοινωθεί από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας προχωρά στη μεταφορά οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, αναφερόμενη στο περιστατικό στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, δήλωσε ότι ο στόχος του πλήγματος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης. «Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και δεύτερο drone το οποίο αναχαιτίστηκε, ενώ βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμα επαληθευτεί, φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το newsit.gr αποφασίστηκε η απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από τη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Επίσης, την περιοχή εγκατέλειψαν και κάτοικοι ενώ τα σχολεία στις γύρω περιοχές θα είναι κλειστά.

Στήριξη από την Κομισιόν

Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, αναφέρει σε δήλωσή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφερόμενη στο περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης, το περιστατικό προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Είχα συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι», ανέφερε.

«Παρόλο που η Κύπρος δεν ήταν στόχος, ξεκαθαρίζω: Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», κλείνει την ανάρτηση της η φον ντερ Λάιεν.