Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 02.03.2026 - 12:30
Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα οποία ακολούθησαν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με μπαράζ αντιποίνων, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή και εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη.

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και στην Κύπρο, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι Βρετανικές Βάσεις ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο πιθανών επιθέσεων.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο πολιτικός αναλυτής Χαράλαμπος Χρυσοστόμου υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι «να μην υπάρξουν άλλα χτυπήματα όπως αυτό στο Ακρωτήρι», επισημαίνοντας τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας.

Όπως ανέφερε, «φαίνεται ότι πλέον οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο είναι στόχος είτε για τους Ιρανούς είτε για τη Χεζμπολάχ», προειδοποιώντας ότι το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η απειλή ενδέχεται να μην περιοριστεί αποκλειστικά στις Βάσεις, αλλά να επεκταθεί και σε άλλες τοποθεσίες όπου υπάρχουν αμερικανικά, ισραηλινά ή βρετανικά συμφέροντα στην Κύπρο, όπως πρεσβείες ή άλλες εγκαταστάσεις.

«Χρειάζεται εγρήγορση, χωρίς να υπάρξει πανικός», είπε καταληκτικά.

Σε συνεχή εγρήγορση η Αστυνομία

Σημειώνεται ότι σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει, βρίσκεται η Αστυνομία. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, οι Αρχές έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται τα μέτρα με βάση το τι συμβαίνει, όπως το ψεσινό περιστατικό.

Σε ερώτηση αν λειτουργεί Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ο κ. Βύρωνος είπε ότι έχει συσταθεί Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο Αστυνομίας, σε συνάρτηση και με το ΚΣΕΔ που είναι σε εγρήγορση και αξιολογούν το καθετί.

