Αφθώδης Πυρετός: Η αύξηση των θετικών μονάδων θεωρείται φυσιολογική και αναμενομένη στη μολυσμένη ζώνη

Οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στα 2 χιλιόμετρα γύρω από τα χοιροστάσια έχουν ήδη ξεκινήσει από προχθές. Οι ιδιώτες κτηνίατροι προχωρούν σε εμβολιασμούς αιγοπροβάτων γύρω από τα χοιροστάσια των 10 χιλιόμετρων. Συνολικά τους έχουν δοθεί 64.900 δόσεις εμβολίων.

Υπενθύμισε ξανά όλα τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και έχουν ανακοινωθεί με γνωματεύσεις, με διατάγματα, με SMS, ότι δεν πρέπει να μετακινόμαστε, δεν πρέπει να μετακινούνται ζώα, δεν πρέπει να μετακινούνται άνθρωποι, πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας, απαγορεύεται το κυνήγι, απαγορεύεται η βόσκηση.

Όσοι θα μετακινηθούν για συγκεκριμένους λόγους θα πρέπει να παίρνουν άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και όλα αυτά υπόκεινται σε έλεγχο καθημερινά στους δρόμους, στις απαγορευμένες περιοχές, στα σημεία ελέγχου, από την αστυνομία και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι επιβεβλημένες θανατώσεις που πρέπει να γίνουν και οι εμβολιασμοί μέσα στις μολυσμένες περιοχές θα συνεχίσουν, όπως αυτόν προνοείται από το πλάνο που καταρτίστηκε για την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της παραγωγής μας.

Σήμερα, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε άλλα θετικά κρούσματα. Τα πρόσφατα κρούσματα ήταν αιγοπρόβατα, τα οποία ήταν μέσα στη ζώνη των 3 χιλιόμετρων.

Όσον αφορά τις θανατώσεις ζώων, χθες είχαν ολοκληρωθεί στην Ορόκλινη τα πρώτα δύο κοπάδια, σήμερα συνεχίζουν και στα Λειβάδια.