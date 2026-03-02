Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης Πυρετός: Η αύξηση των θετικών μονάδων θεωρείται φυσιολογική και αναμενομένη στη μολυσμένη ζώνη

 02.03.2026 - 12:58
Αφθώδης Πυρετός: Η αύξηση των θετικών μονάδων θεωρείται φυσιολογική και αναμενομένη στη μολυσμένη ζώνη

 02.03.2026 - 12:58

Η αύξηση των θετικών μονάδων θεωρείται φυσιολογική και αναμενομένη στη μολυσμένη ζώνη δήλωσε σήμερα η υπεύθυνη Επικοινωνίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Διπλασιάστηκαν οι μολυσμένες μονάδες – Συναγερμός για νέα κρούσματα

Οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στα 2 χιλιόμετρα γύρω από τα χοιροστάσια έχουν ήδη ξεκινήσει από προχθές. Οι ιδιώτες κτηνίατροι προχωρούν σε εμβολιασμούς αιγοπροβάτων γύρω από τα χοιροστάσια των 10 χιλιόμετρων. Συνολικά τους έχουν δοθεί 64.900 δόσεις εμβολίων.

Υπενθύμισε ξανά όλα τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και έχουν ανακοινωθεί με γνωματεύσεις, με διατάγματα, με SMS, ότι δεν πρέπει να μετακινόμαστε, δεν πρέπει να μετακινούνται ζώα, δεν πρέπει να μετακινούνται άνθρωποι, πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας, απαγορεύεται το κυνήγι, απαγορεύεται η βόσκηση.

Όσοι θα μετακινηθούν για συγκεκριμένους λόγους θα πρέπει να παίρνουν άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και όλα αυτά υπόκεινται σε έλεγχο καθημερινά στους δρόμους, στις απαγορευμένες περιοχές, στα σημεία ελέγχου, από την αστυνομία και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι επιβεβλημένες θανατώσεις που πρέπει να γίνουν και οι εμβολιασμοί μέσα στις μολυσμένες περιοχές θα συνεχίσουν, όπως αυτόν προνοείται από το πλάνο που καταρτίστηκε για την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της παραγωγής μας.

Σήμερα, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε άλλα θετικά κρούσματα. Τα πρόσφατα κρούσματα ήταν αιγοπρόβατα, τα οποία ήταν μέσα στη ζώνη των 3 χιλιόμετρων.
Όσον αφορά τις θανατώσεις ζώων, χθες είχαν ολοκληρωθεί στην Ορόκλινη τα πρώτα δύο κοπάδια, σήμερα συνεχίζουν και στα Λειβάδια.

 

LIVE: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου - Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

LIVE: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου - Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

