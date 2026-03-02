Themasports lifenewscy
«Κατεβαίνει» στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας «για τον καλύτερο συντονισμό» - Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

 02.03.2026 - 14:27
«Κατεβαίνει» στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας «για τον καλύτερο συντονισμό» - Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Δύο φρεγάτες και δυο F16 αποστέλλει άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Ελλάδα για να συμβάλουν στην άμυνά της και στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας.

«Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα Κίμων μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F16 για να συμβάλει στην άμυνά της και στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας.

«Προ ολίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Για τον καλύτερο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο στην Κύπρο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Στρατηγό τον κ.Χούπη, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα», κατέληξε.

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

