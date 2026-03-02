Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε στη διάρκεια και τις πιθανές προεκτάσεις της κρίσης, εκτιμώντας ότι «θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες».

Όπως σημείωσε, «φαίνεται, από τη στρατηγική τους, ότι οι Ιρανοί θέλουν να προξενήσουν αποσταθεροποίηση. Είναι πιο εύκολο να κτυπήσουν στόχους εκτός Ισραήλ. Σίγουρα δεν μπορούν να κτυπήσουν τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «είναι εύκολο να προξενήσουν πανικό σε ένα Μπαχρέιν, Ντουμπάι και Κύπρο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σοβαρότητας στη διαχείριση της κατάστασης.

Ο κ. Νεοφύτου κάλεσε σε αποφυγή επικοινωνιακών αντιπαραθέσεων, τονίζοντας: «Ας αφήσουμε, έστω και τώρα σε ώρες κρίσης, τα παιχνίδια επικοινωνίας, ας περιορίσουμε τους μικρομεγαλισμούς μας». Πρόσθεσε ότι «δεν εξαρτώνται από εμάς τα γεγονότα, ούτε η σωτηρία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κύπρου».

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική διάσταση, ξεκαθάρισε: «Λίγη μετριοφροσύνη δεν βλάπτει. Ζούμε τώρα μια κρίση. Δεν είμαι σε θέση να κάνω κριτική στη δική μου Κυβέρνηση. Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «αυτό που προέχει είναι η εθνική ασφάλεια και η ασφάλεια των πολιτών», θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαφύλαξη της σταθερότητας εν μέσω μιας ιδιαίτερα ρευστής γεωπολιτικής συγκυρίας.

Δείτε όσα ανέφερε: