Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»

 02.03.2026 - 14:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»

Το δικό του μήνυμα ενότητας και ψυχραιμίας απέστειλε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στον απόηχο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε στη διάρκεια και τις πιθανές προεκτάσεις της κρίσης, εκτιμώντας ότι «θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες».

Όπως σημείωσε, «φαίνεται, από τη στρατηγική τους, ότι οι Ιρανοί θέλουν να προξενήσουν αποσταθεροποίηση. Είναι πιο εύκολο να κτυπήσουν στόχους εκτός Ισραήλ. Σίγουρα δεν μπορούν να κτυπήσουν τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «είναι εύκολο να προξενήσουν πανικό σε ένα Μπαχρέιν, Ντουμπάι και Κύπρο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σοβαρότητας στη διαχείριση της κατάστασης.

Ο κ. Νεοφύτου κάλεσε σε αποφυγή επικοινωνιακών αντιπαραθέσεων, τονίζοντας: «Ας αφήσουμε, έστω και τώρα σε ώρες κρίσης, τα παιχνίδια επικοινωνίας, ας περιορίσουμε τους μικρομεγαλισμούς μας». Πρόσθεσε ότι «δεν εξαρτώνται από εμάς τα γεγονότα, ούτε η σωτηρία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κύπρου».

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική διάσταση, ξεκαθάρισε: «Λίγη μετριοφροσύνη δεν βλάπτει. Ζούμε τώρα μια κρίση. Δεν είμαι σε θέση να κάνω κριτική στη δική μου Κυβέρνηση. Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «αυτό που προέχει είναι η εθνική ασφάλεια και η ασφάλεια των πολιτών», θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαφύλαξη της σταθερότητας εν μέσω μιας ιδιαίτερα ρευστής γεωπολιτικής συγκυρίας.

Δείτε όσα ανέφερε: 

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

