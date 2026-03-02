Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία των Actor Awards

LIVE: Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»
Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline: