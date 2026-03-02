Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 02.03.2026 - 15:14
Την ανάγκη για ψυχραιμία και αποφυγή πανικού υπογραμμίζει ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης, σχολιάζοντας στο ThemaOnline τις οικονομικές επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει, οι αγορές αντιδρούν μεν, αλλά χωρίς ακραίες διακυμάνσεις, ενώ καθοριστικός παράγοντας παραμένει η αποφυγή πλήγματος σε πετρελαϊκές υποδομές.

Ο κ. Τελώνης σημειώνει ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις ως προς την πορεία της κατάστασης. Η τιμή του πετρελαίου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10-12%, ποσοστό που θεωρείται συγκρατημένο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι αρχικά είχαν διαφανεί τάσεις για άνοδο 20-25%» Αυτό, όπως εξηγεί, δείχνει είτε ότι οι αγορές δεν εκτιμούν πως η κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια είτε ότι θεωρούν επαρκή –τουλάχιστον προς το παρόν– την παγκόσμια προσφορά.

Αντίστοιχα, οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν πτώση, αλλά όχι σε επίπεδα κατάρρευσης. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια «λογική διόρθωση» υπό τις περιστάσεις. Την ίδια ώρα, μετοχές αμυντικών βιομηχανιών και εταιρειών ενέργειας κινούνται ανοδικά, καταγράφοντας μάλιστα σημαντικά κέρδη, ενώ αντίθετα πιέσεις δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες, κάτι που χαρακτηρίζεται αναμενόμενο.

Η εικόνα, όπως τη σκιαγραφεί, είναι ανάμεικτη και αντανακλά την αβεβαιότητα της συγκυρίας. Βραχυπρόθεσμα δεν διαβλέπει δραματικές εξελίξεις, εκτός εάν υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφευχθεί επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

« Οι στόχοι περιορίζονται κυρίως σε κτίρια, συγκεκριμένα πρόσωπα ή υποδομές προμήθειας και μεταφοράς. Δεδομένου ότι η περιοχή προμηθεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 30% του φυσικού αερίου, οποιαδήποτε εκτεταμένη καταστροφή θα είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και σημαντική άνοδο τιμών. Η αποφυγή τέτοιων χτυπημάτων ενδεχομένως εξηγεί και τη σχετική σταθερότητα στην τιμή του πετρελαίου», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Τελώνης καλεί το κοινό να μην προχωρήσει σε μαζικές αγορές ξηράς τροφής ή άλλων ειδών χωρίς ουσιαστικό λόγο. Όπως υπενθυμίζει, παρόμοια φαινόμενα έγιναν και στην Ελλάδα με τα καύσιμα, δημιουργώντας τεχνητές ελλείψεις και τελικά ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω, λόγω έκτακτων εισαγωγών.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αύξησης τιμών καυσίμων τις επόμενες 15 ημέρες. Η Κύπρος, όπως εξηγεί, «προμηθεύεται διυλισμένα προϊόντα και όχι αργό πετρέλαιο, γεγονός που περιορίζει την άμεση επίδραση από διακυμάνσεις στην τιμή του αργού. Παράλληλα, συστήνει την προσοχή και στο φαινόμενο της αισχροκέρδειας, σημειώνοντας ότι σε περιόδους αβεβαιότητας υπάρχουν πάντα όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση»

«Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει την κυπριακή οικονομία είναι οι ακυρώσεις πτήσεων προς τη χώρα, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία. Προς το παρόν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο σε περίπτωση γενίκευσης, οι συνέπειες θα είναι πιο αισθητές, ιδίως σε μια περίοδο που αναμενόταν η έναρξη της τουριστικής σεζόν από τον Μάρτιο–Απρίλιο», συμπλήρωσε.

Καταληκτικά, ο κ. Τελώνης εκτιμά ότι εάν οι εχθροπραξίες τερματιστούν εντός δύο έως τριών εβδομάδων, δεν θα υπάρξει ουσιαστική διαταραχή στο συνολικό οικονομικό σύστημα. Το βασικό μήνυμα, όπως τονίζει, είναι σαφές: «δεν υπάρχει λόγος πανικού»

 

