Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να φύγουν και από εκεί» είπε μεταξύ άλλων ο Τζαμπαρί.



«Μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς» σημείωσε και προανήγγειλε νέα χτυπήματα: «Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Περίπου 10.000 drones έχουν μέχρι στιγμής απογειωθεί».

ΠΗΓΗ: Πηγή: Πρώτο Θέμα