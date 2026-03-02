Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

 02.03.2026 - 16:50
Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

Νέες απειλές, οι οποίες διατηρούν στο «κάδρο» τη βρετανική βάση της Κύπρου, εξαπέλυσε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Εμπραχίμ Τζαμπαρί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να φύγουν και από εκεί» είπε μεταξύ άλλων ο Τζαμπαρί.

«Μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς» σημείωσε και προανήγγειλε νέα χτυπήματα: «Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Περίπου 10.000 drones έχουν μέχρι στιγμής απογειωθεί».

ΠΗΓΗ: Πηγή: Πρώτο Θέμα

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

