Στάρμερ: Η επίθεση του Ιράν στη βάση μας στην Κύπρο δεν είναι αντίποινα για τη στάση μας
ΔΙΕΘΝΗ

Στάρμερ: Η επίθεση του Ιράν στη βάση μας στην Κύπρο δεν είναι αντίποινα για τη στάση μας

 02.03.2026 - 17:54
Στάρμερ: Η επίθεση του Ιράν στη βάση μας στην Κύπρο δεν είναι αντίποινα για τη στάση μας

Η βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο έγινε στόχος επίθεσης από drone το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Στάρμερ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη βρετανική Βουλή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

Ο Στάρμερ τόνισε ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει πως οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι η επίθεση δεν συνδέεται με καμία απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξεκινώντας την ομιλία του, στη Βουλή ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι μια «διαπραγματευμένη συμφωνία», στην οποία το Ιράν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει «οποιαδήποτε φιλοδοξία» για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες στην περιοχή.

Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει τη διαφωνία του με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά. «Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας», συνέχισε, τονίζοντας ότι υποστηρίζει τις επιλογές του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε όλη την περιοχή, εκτοξεύοντας «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν επιτεθεί». Σημείωσε πως περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που είναι σε διακοπές και αυτών που είναι σε διέλευση. Ειδικότερα, το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες, κάτι που ο Στάρμερ χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη και επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις: Η κυβέρνηση επιμένει να διευκρινίζει ότι η άδεια δίνεται μόνο για αμυντικές ενέργειες, με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, καθώς πρόκειται για «συλλογική αυτοάμυνα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

 02.03.2026 - 17:16
Λετυμπιώτης «Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τα τέσσερα αεροσκάφη F-16»

 02.03.2026 - 18:09
LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

