Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και συντονισμός όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε σχέση με την περιφερειακή κατάσταση που επικρατεί.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σήμερα, γύρω στο μεσημέρι, λήφθηκε πληροφόρηση στη βάση της ανταλλαγής πληροφοριών και με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, ότι δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, τα οποία αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, στη βάση της πληροφόρησης που είχε δοθεί και στη βάση της πληροφόρησης που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πέραν τούτου, σήμερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας και στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται, όπως έχει ανακοινώσει και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας για τη φρεγάτα ’Κίμων΄ και ακόμη μία φρεγάτα η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων ‘Κένταυρος’.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση.

Και να ενημερώσω ότι στο ίδιο πλαίσιο εξάλλου, έχει πραγματοποιηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο πλαίσιο, όπως έχω αναφέρει, της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, ενώ βρισκόμαστε σε επαφή και με άλλα κράτη.

Τέλος, να επισημάνω κάτι το οποίο είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενες περιφερειακές κρίσεις, ιδιαίτερα προς τους λειτουργούς του Τύπου. Την ιδιαίτερη προσοχή στη μετάδοση πληροφοριών, οι οποίες ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα, στα πραγματικά δεδομένα. Γιατί, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες κρίσεις, είναι σύνηθες το φαινόμενο να διαδίδονται πληροφορίες, οι οποίες δεν εδράζονται στην πραγματικότητα ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Για αυτό τον λόγο έχουν γίνει διευθετήσεις οι ενημερώσεις σας να είναι όσο το δυνατόν πιο συχνές και πιο τακτικές».

Ερωτηθείς πού θα σταθμεύσουν τα F-16, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «γίνονται διευθετήσεις σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα ανακοινωθεί».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν πληροφορίες από πού προήλθαν τα drones, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες προς το παρόν είναι μη επαληθευμένες, μόλις επαληθευτούν θα μπορούν να ανακοινωθούν».

Ερωτηθείς για το θέμα της εκκένωσης στο αεροδρόμιο της Πάφου και σε ερώτηση αν ισχύει η πληροφορία ότι για το θέμα αυτό υπήρξε σχετική ενημέρωση από την αμερικανική Πρεσβεία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από την πρώτη στιγμή είμαστε σε πλήρη επαφή και συντονισμό στην ανταλλαγή πληροφοριών τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τη Γαλλία, με την Ελλάδα και πολλούς άλλους εταίρους μας. Τα μέτρα που είχαν ληφθεί όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου, ήταν λόγω των δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχω αναφέρει με κατεύθυνση τις Βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι».

Κληθείς να πει αν το σύστημα αεράμυνας που απέκτησε η Δημοκρατία από το Ισραήλ, είναι λειτουργικό και αν έχει ενεργοποιηθεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και σε χρήση ασφαλώς».

Ερωτηθείς αν θα κλείσει ο εναέριος χώρος της Κύπρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή τη στιγμή ο εναέριος χώρος της Κύπρου λειτουργεί κανονικά. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι υπάρχουν από εταιρείες, λόγω των πτήσεων από άλλα κράτη της περιοχής, ακυρώσεις, οι οποίες ανακοινώνονται βεβαίως από τους αερολιμένες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπήρξε πληροφορία ότι εκτοξεύτηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι προς την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η ενημέρωση, η πληροφόρηση που έχουμε από όλες τις ανταλλαγές πληροφοριών, όπως έχω αναφέρει, και με τα κράτη και με τις Υπηρεσίες που προανέφερα, είναι για τα δύο μη επανδρωμένα drones, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως».

Ερωτηθείς αν υπήρξε επικοινωνία με το Λονδίνο στο μεσοδιάστημα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «υπήρξε εκ νέου επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών με τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών».

Ερωτηθείς τι συνδρομή θα έχει η Γαλλία, ο Εκπρόσωπος είπε «συνδρομή αντίστοιχη, όπως αυτή της Ελλάδας», προσθέτοντας ότι είμαστε σε επαφή και με άλλα κράτη.

Ερωτηθείς αν λήφθηκε η συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρήση των Βάσεων από τις ΗΠΑ, όπως λένε πληροφορίες ότι έγινε, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όπως είμαι βέβαιος ότι θα έχετε δει και στις δηλώσεις μου το πρωί ως προς τη στάση αλλά και τις παραστάσεις που έχουν γίνει προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις δηλώσεις και τις προθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Βρετανικές Βάσεις, η δυσαρέσκεια μας έχει επικοινωνηθεί με τον πλέον θεσμικό και έντονο τρόπο. Πέραν τούτου, έχουν υπάρξει σήμερα δηλώσεις από την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει της οποίας η ίδια Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι ανάμεσα στις Βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που συζητούσαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν συγκαταλέγονται οι Βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ερωτηθείς τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «πρώτα από όλα, νομίζω μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ποια γεγονότα μεσολάβησαν από χθες το απόγευμα μέχρι χθες το βράδυ για να έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα. Και είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες περιφερειακές κρίσεις η κατάσταση είναι δυναμική. Υπήρξαν βεβαίως και οι δηλώσεις ως προς τις Βρετανικές Βάσεις. Πέραν τούτου, να σας επισημάνω και να διευκρινίσω ότι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν είναι στόχος, δεν υπήρξε ποτέ στόχος η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι».

Ερωτηθείς για την αεροπορική Βάση της Εθνικής Φρουράς «Ανδρέας Παπανδρέου», ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που έχω επιβεβαιώσει και χθες και σήμερα ήταν (ότι επρόκειτο) για μη επανδρωμένα drones τα οποία είχαν κατεύθυνση τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι».

Ερωτηθείς αν γνωρίζουμε πού κτυπήθηκαν τα drones, ο Εκπρόσωπος απάντησε καταφατικά, ενώ σε ερώτηση αν ήταν κοντά στην ακτή απάντησε «όχι, δεν ήταν πολύ κοντά στην ακτή».

Ερωτηθείς αν από δω και πέρα θα υπάρχει η ενημέρωση προς τη Δημοκρατία για θέματα της περιφέρειας της από πλευράς των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «η ενημέρωση, η συζήτηση και ο συντονισμός είναι διαρκής. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης και είναι εδώ ακριβώς που ζητούμε και από εσάς ως λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη νηφαλιότητα, την υπευθυνότητα που σας χαρακτηρίζει στο να υπάρχει η υπομονή, να διασταυρώνεται κάθε πληροφόρηση, ούτως ώστε η πληροφόρηση την οποία μεταδίδουμε και η πληροφόρηση την οποία και εμείς ως Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης σάς μεταφέρουμε να είναι ακριβής αλλά και με τον πλέον ασφαλή τρόπο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κόσμος ανησυχεί, για παράδειγμα, αδειάζουν τις υπεραγορές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, ενεργοποιούνται και έχουν ενεργοποιηθεί. ΄

Αξιολογούνται διαρκώς όλα τα Πρωτόκολλα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε σε στενό συντονισμό και παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις μαζί με τους εταίρους μας, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με τρίτα κράτη, τα οποία έχω και προαναφέρει. Και αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να πράττουμε είναι να θέτουμε ως πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε από την πρώτη στιγμή και αυτό στο οποίο, στον βαθμό που μας αναλογεί, προσπαθούμε να συμβάλουμε είναι στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή το συντομότερο δυνατόν».

Ερωτηθείς σε σχέση με τα καταφύγια και αν στην περίπτωση που χρειαστεί υπάρχει μέριμνα για το πού θα πάει ο κόσμος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήδη, σήμερα έχει γίνει ειδική συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, έχουν παρουσιαστεί και τα ειδικά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί και έχουν παρουσιαστεί πλέον για το κοινό από τον περασμένο Ιούνιο, ειδική εφαρμογή στην οποία μπορούμε να δούμε το πλησιέστερο καταφύγιο. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταβληθεί μια τεράστια προσπάθεια ακριβώς για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επάρκεια ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο θα επαναλάβω, είναι να υπάρχει νηφαλιότητα, με υπευθυνότητα να προσεγγίζουμε την κατάσταση. Λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν».

Ερωτηθείς πώς μπορούν να βοηθηθούν οι Κύπριοι που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν, με δεδομένη την ακύρωση πολλών πτήσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ειδικά σε αυτό το θέμα έχει γίνει μια ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Υπουργό Εξωτερικών προς το Εθνικό Συμβούλιο, για όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία στον βαθμό των δυνατοτήτων της. Οι αεροπορικές εταιρείες στις οποίες αναφέρεστε, αλλά και άλλες δεν είναι μόνο προς και από την Κύπρο που έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους, αλλά είναι λόγω της κατάστασης σε εναέριους χώρους κρατών συγκεκριμένων στην περιοχή, για ευνόητους λόγους.

Όπως έχω αναφέρει το πρωί μετά την ενημέρωση, έχουν παρουσιαστεί στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου όλες εκείνες οι ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν προβεί σε διευθετήσεις για τη διαμονή των συμπατριωτών μας που βρίσκονται εκεί και μόλις αυτό καταστεί εφικτό, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα μαζί με τους εταίρους μας για να μπορέσει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, ελπίζουμε, ο επαναπατρισμός τους».

Σε ερώτηση αν υπήρξε επικοινωνία με τον Λίβανο και αν οι Βάσεις θεωρούνται στόχος της Χεζμπολάχ ή αν η Κύπρος θεωρείται στόχος της Χεζμπολάχ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «επαναλαμβάνω ΄ότι τα δύο περιστατικά που υπήρξαν είχαν ως κατεύθυνση τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Πέραν τούτου, έχω πει και από το πρωί ότι οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών είναι συνεχείς και αλλεπάλληλες» και πρόσθεσε ότι «υπήρξε και επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου».

Τέλος, ερωτηθείς αν ο κόσμος πρέπει να ανησυχεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ανησυχία υπάρχει περιφερειακά. Είμαστε εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης. Επαναλαμβάνω όμως ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όλα τα αναγκαία μέτρα. Υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντονισμός όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι σε συνεχή και διαρκή διαβούλευση. Από την πρώτη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα σχέδια από όλες τις Υπηρεσίες. Υπάρχει διαρκής και στενός συντονισμός και με άλλα κράτη, φίλια κράτη, με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη της περιοχής, κράτη των οποίων τη συνδρομή έχουμε ζητήσει στη λήψη των προληπτικών μέτρων και στην αύξηση αυτών των μέτρων. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και όπως έχω πει και στην πρώτη μου τοποθέτηση, καθημερινά αξιολογούνται αυτά τα μέτρα για περαιτέρω ενίσχυση, όπου καταστεί αυτό δυνατό ή όπου κριθεί ότι πρέπει να γίνει».