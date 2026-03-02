Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη - Είχε κίρρωση του ήπατος και είχε κακοποιηθεί
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη - Είχε κίρρωση του ήπατος και είχε κακοποιηθεί

 02.03.2026 - 16:06
Κολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη - Είχε κίρρωση του ήπατος και είχε κακοποιηθεί

Στο συμπέρασμα πως τελικά δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα. Την ίδια ώρα, ο σύντροφός της που έχει συλληφθεί αρνείται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες.

Ωστόσο, όπως έγραψε και νωρίτερα το protothema.gr, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί προκύπτουν μια σειρά στοιχείων που «δείχνουν» ότι η γυναίκα είχε ξυλοκοπηθεί.

Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, και από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί αποκαλύπτεται πως το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.

Ακόμα και η ίδια η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υφίστατο στους φίλους της και, σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Τέλος, οι αστυνομικοί εξετάζουν μια μαρτυρία ενός πολίτη ο οποίος ανέφερε ότι, την ημέρα που έγινε η τραγωδία, το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον σύντροφό της 31χρονης αλλά από μία κάτοικο της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ και αναμένει σχετική ενημέρωση.

Να σημειωθεί ότι ο 38χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Στην Ευελπίδων ο 38χρονος σύντροφος

Στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σε βάρος του ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη, με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»
«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»
Θλίψη για το θάνατο του 17χρονου Γιάννου Νικολάου - Πότε θα γίνει η κηδεία
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Κατέδειξε την σφοδρότητα της σύγκρουσης η νεκροτομή στην σορό του άτυχου Κυριάκου - Τα ευρήματα
«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές
Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες που φθάνουν στην Κύπρο: Πώς ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού «Κένταυρος» και Aster 30

 02.03.2026 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Θλίψη για το θάνατο του 17χρονου Γιάννου Νικολάου - Πότε θα γίνει η κηδεία

 02.03.2026 - 16:30
LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Έρχονται φρεγάτες και F-16 από την Ελλάδα και στην Κύπρο αναμένεται ο Νίκος Δένδιας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

  •  02.03.2026 - 06:24
«Κατεβαίνει» στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας «για τον καλύτερο συντονισμό» - Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

«Κατεβαίνει» στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας «για τον καλύτερο συντονισμό» - Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

  •  02.03.2026 - 14:27
Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Λετυμπιώτης «Η δυσαρέσκεια μας με το ΗΒ έχει εκφραστεί με τον πλέον διπλωματικό τρόπο» - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

  •  02.03.2026 - 17:16
Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

  •  02.03.2026 - 12:30
Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες που φθάνουν στην Κύπρο: Πώς ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού «Κένταυρος» και Aster 30

Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες που φθάνουν στην Κύπρο: Πώς ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού «Κένταυρος» και Aster 30

  •  02.03.2026 - 15:57
Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»

Αβέρωφ Νεοφύτου: Στέλνει μήνυμα ενότητας εν μέσω της κρίσης - «Είμαστε δίπλα από την Κυβέρνηση»

  •  02.03.2026 - 14:45
«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»

«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»

  •  02.03.2026 - 12:28
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  02.03.2026 - 15:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα