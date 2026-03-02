Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές

 02.03.2026 - 10:32
«Αναταράξεις» στις πτήσεις: Πώς επηρεάζεται η Κύπρος μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Κύμα ακυρώσεων από αεροπορικές

Σε τροχιά σοβαρών αναταράξεων βρίσκονται οι αερομεταφορές, με τη διεθνή αεροπορική βιομηχανία να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση από την περίοδο της πανδημίας. Η κλιμάκωση μετά τα πλήγματα των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων καθημερινά, ενώ μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολή παραμένουν κλειστά.

Η Κύπρος δεν μένει ανεπηρέαστη, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να αναπροσαρμόζονται. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Hermes Airports, έχουμε συνολικά 60 ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου. Οι 42 αφορούν αναχωρήσεις και αφίξεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας και οι 18 αναχωρήσεις και αφίξεις από το αεροδρόμιο Πάφου.

Παράλληλα οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε διαδοχικές ανακοινώσεις.

Cyprus Airways

Η Cyprus Airways καλεί τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν επηρεαστεί να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως αναφέρει, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συντονισμό με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αναπροσαρμογές του πτητικού της προγράμματος, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Wizz Air

Η Wizz Air ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων προς και από το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, το Αμμάν και τη Σαουδική Αραβία με άμεση ισχύ έως και τις 7 Μαρτίου, μετά την κλιμάκωση της κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν. Η εταιρεία σημειώνει ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο και οι λόγοι ασφαλείας, πέρα από τον έλεγχό της, επηρεάζουν τις προγραμματισμένες υπηρεσίες, ενώ οι επιβάτες με επηρεαζόμενες κρατήσεις θα ενημερωθούν απευθείας για τις επιλογές τους.

SKY express

Ακυρώσεις ανακοινώθηκαν και από την SKY express, η οποία γνωστοποίησε ότι οι προγραμματισμένες πτήσεις της από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (Τελ Αβίβ) για το διάστημα 1 έως 5 Μαρτίου ακυρώνονται, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν δωρεάν αλλαγή εισιτηρίου, έκδοση πιστωτικού voucher ή επιστροφή χρημάτων.

Lufthansa

Η Lufthansa προχώρησε στην ακύρωση τεσσάρων πτήσεων από και προς την Κύπρο, επηρεάζοντας δύο πτήσεις προς το Μόναχο, καθώς και πτήσεις προς Βιέννη και Ζυρίχη, επικαλούμενη τις τρέχουσες εξελίξεις και τους περιορισμούς ασφαλείας.

Aegean Airlines

Η AEGEAN ενημέρωσε ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ακυρώσεις καταγράφονται στις πτήσεις Α3 528 (Λάρνακα – Τελ Αβίβ) στις 2 Μαρτίου και Α3 529 (Τελ Αβίβ – Λάρνακα) στις 3 Μαρτίου.

Δείτε ΕΔΩ όσες πτήσεις ακύρωσε η Aegean.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

LIVE: Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο - Έκλεισαν προληπτικά σχολεία στη Λεμεσό

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

