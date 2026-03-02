Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία προ των πυλών: Η Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ ως συνεργαζόμενη - Απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 02.03.2026 - 11:31
Συμφωνία προ των πυλών: Η Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ ως συνεργαζόμενη - Απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες

Σε τροχιά οριστικών αποφάσεων μπαίνει η συνεργασία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το κίνημα ΑΛΜΑ, καθώς για αύριο Τρίτη,  στις 6.00 το απόγευμα μετατέθηκε η συνεδρίαση της Γραμματείας που θα επικυρώσει τη συμπερίληψή της στο ψηφοδέλτιο.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω των εξελίξεων που προέκυψαν μετά την επίθεση με drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, γεγονός που επηρέασε τον γενικότερο πολιτικό και θεσμικό προγραμματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Οδυσσέα και της κας Χαραλαμπίδου, προκειμένου να κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Όπως αναφέρουν πηγές, η πολιτική συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί και αυτό που απομένει αφορά τεχνικά ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η κα Χαραλαμπίδου αναμένεται να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο ως συνεργαζόμενη και όχι ως μέλος του κινήματος, επιλογή που η ίδια είχε θέσει εξαρχής ως προϋπόθεση, επιδιώκοντας να διατηρήσει την πολιτική της αυτονομία. Πηγές του ΑΛΜΑ σημειώνουν ότι υπάρχει κοινή στόχευση και συμφωνημένη πορεία συνεργασίας, ενώ η αυριανή συνεδρίαση εκτιμάται πως θα έχει κυρίως τυπικό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται καταστατική προσαρμογή. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι μη μέλη που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε ψηφοδέλτιο οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο κόμμα, διαφορετικά η απόφαση ακυρώνεται αυτοδικαίως. Η Εκτελεστική Γραμματεία καλείται να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη πρόνοια, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή συνεργαζόμενων υποψηφίων χωρίς υποχρέωση ένταξης στο κόμμα.

Με βάση τα δεδομένα, η συμπερίληψη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου. Από τη στιγμή που θα έχει καθεστώς συνεργαζόμενης, δεν θα συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του κινήματος, διατηρώντας διακριτό πολιτικό ρόλο.

Αν δεν υπάρξει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, αύριο το απόγευμα αναμένεται να «κλειδώσει» και τυπικά μια συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

