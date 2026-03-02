Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»

 02.03.2026 - 12:28
«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το ταξίδι για το bachelorette πάρτι Κύπριας μέλλουσας νύφης, όταν ξέσπασε πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν να προκαλούν εκρήξεις ακόμη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η νεαρή γυναίκα, που ταξίδεψε στο Ντουμπάι μαζί με φίλες της για το hens πάρτι της, μίλησε στο ThemaOnline περιγράφοντας στιγμές πανικού, αβεβαιότητας και έλλειψης ενημέρωσης.

«Ακούσαμε έκρηξη ενώ ήμασταν στην πισίνα»

Όπως ανέφερε, η παρέα έφθασε στο Ντουμπάι στις 26 Φεβρουαρίου.

«Τις πρώτες δύο ημέρες ήταν όλα μια χαρά. Για ενάμιση μέρα κάναμε κανονικά τις δραστηριότητές μας. Το Σάββατο, γύρω στις 14:30 ώρα Ντουμπάι, βρισκόμασταν στην πισίνα ενός ψηλού κτιρίου όταν ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη. Δεν είχαμε καμία προειδοποίηση», περιγράφει.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως λέει, άρχισαν να ακούγονται σειρήνες από ασθενοφόρα και αστυνομία. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν πως είχε πληγεί το Abu Dhabi.

«Χτύπησαν όλα τα κινητά μας με ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψουμε το κτίριο. Μας είπαν όμως ότι είμαστε ασφαλείς, να παραμείνουμε σε προστατευμένο χώρο και να αποφύγουμε τα ψηλά σημεία».

«Ακούγονται εκρήξεις μέρα και νύχτα»

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, παραμένει τεταμένη.

«Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις, είτε το πρωί είτε τη νύχτα. Ο κόσμος εδώ δείχνει σαν να μην συμβαίνει κάτι. Συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του, απλώς έχει μειωθεί η κίνηση. Όλα κυλούν σαν να μην συμβαίνει τίποτε»

Την ίδια ώρα, κάνει λόγο για πλήρη ασυνεννοησία:

«Ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή ενημέρωσης. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι».

Καμία επικοινωνία με κυπριακές Αρχές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά της στην έλλειψη ανταπόκρισης από αρμόδιες υπηρεσίες.

«Από την πρώτη ημέρα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία, αλλά δεν απάντησε ούτε ανταποκρίθηκε κανείς. Μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι μας προσπαθούν να βοηθήσουν».

Όπως καταγγέλλει, η πτήση της παρέας ακυρώθηκε και χρειάστηκε να παρατείνουν τη διαμονή τους με δικά τους έξοδα.

«Μας είπαν ότι θα καλυφθούν τα οικονομικά, αλλά κανείς δεν ήρθε σε επαφή μαζί μας. Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα επιστρέψουμε στην Κύπρο. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η πτήση μας ακυρώθηκε».

Παράλληλα, σημειώνει πως ούτε άλλοι Κύπριοι που βρίσκονται στο Ντουμπάι έχουν λάβει σαφή ενημέρωση.

«Συναντήσαμε κι άλλους Κύπριους εδώ και δεν έχει κανείς καμία ενημέρωση. Ακόμη και η σχετική πλατφόρμα δεν ήταν αναβαθμισμένη – ήταν από την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαστε στο άγνωστο», κατέληξε.

 

 

LIVE: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου - Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

LIVE: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου - Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

