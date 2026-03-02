Φειδίας Παναγιώτου: «Ο Θεός να μας βοηθά» - Σε επικοινωνία με ευρωβουλευτές για άμεση σύγκλιση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου

Το βίντεο δημοσιεύθηκε λίγα λεπτά μετά το περιστατικό με το drone.

«Έστειλα στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, και ζητώ αμέσως να γίνει μια ολομέλεια για να μιλήσουμε για τούτο το θέμα.

Να θέσουμε αμέσως ένα κείμενο που να βρούμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου για το τι ακριβώς έγινε.

Τρίτο, να ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός, που θα μπορέσουμε να πιάσουμε υποστήριξη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούμε να εξοπλιστούμε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο στο μέλλον.

Ελπίζω να σταματήσει τόσο ο πόλεμος το συντομότερο. Ο Θεός να μας βοηθά».

