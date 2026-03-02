Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Ο Θεός να μας βοηθά» - Σε επικοινωνία με ευρωβουλευτές για άμεση σύγκλιση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου

 02.03.2026 - 08:41
Φειδίας Παναγιώτου: «Ο Θεός να μας βοηθά» - Σε επικοινωνία με ευρωβουλευτές για άμεση σύγκλιση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου

Σε άμεση επικοινωνία ήρθε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές για να γίνει Ολομέλεια και να τοποθετηθούν.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε λίγα λεπτά μετά το περιστατικό με το drone.

«Έστειλα στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, και ζητώ αμέσως να γίνει μια ολομέλεια για να μιλήσουμε για τούτο το θέμα.

Να θέσουμε αμέσως ένα κείμενο που να βρούμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου για το τι ακριβώς έγινε.

Τρίτο, να ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός, που θα μπορέσουμε να πιάσουμε υποστήριξη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούμε να εξοπλιστούμε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο στο μέλλον.

Ελπίζω να σταματήσει τόσο ο πόλεμος το συντομότερο. Ο Θεός να μας βοηθά».

Φειδίας Παναγιώτου: «Ο Θεός να μας βοηθά» - Σε επικοινωνία με ευρωβουλευτές για άμεση σύγκλιση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου
Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

