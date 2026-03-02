Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες κυκλοφορίας: Πόσες ανανεώθηκαν μέχρι στιγμής - Η διαδικασία, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 02.03.2026 - 07:29
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 Ιανουαρίου 2026 η διαδικασία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το έτος 2026, με καταληκτική ημερομηνία την 11η Μαρτίου 2026, τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, μέχρι στιγμής έχουν ανανεωθεί περίπου 464.000 άδειες, ενώ ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που πρέπει να ανανεώσουν άδεια ανέρχεται περίπου στις 850.000.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες καλούνται να τακτοποιήσουν έγκαιρα την υποχρέωσή τους, προκειμένου να αποφύγουν επιβαρύνσεις.

Διάρκεια και επιβαρύνσεις

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάρκεια ανανέωσης από τρεις έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η ανανέωση συνοδεύεται από πρόσθετη επιβάρυνση: πάγιο τέλος 10 ευρώ και προσαύξηση 10% επί των τελών κυκλοφορίας.

Προϋποθέσεις ανανέωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι:

- Η ύπαρξη ενεργής ασφάλειας οχήματος

- σχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας (MOT)

Η ανανέωση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν επιβεβαιωθεί η έκδοση της νέας άδειας, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και τα στοιχεία του οχήματος.

Τι ισχύει για ακινητοποίηση και διαγραφές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους δεν προτίθενται να ανανεώσουν την άδεια για το 2026. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί δήλωση ακινητοποίησης. Διαφορετικά, η υποχρέωση καταβολής τελών συνεχίζει να ισχύει.

Οχήματα που παρέμειναν χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς δήλωση ακινητοποίησης το 2025 ενδέχεται να διαγραφούν από τα μητρώα, εάν δεν τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Σε περιπτώσεις οριστικής καταστροφής οχήματος, απαιτείται η υποβολή δήλωσης και πιστοποιητικού καταστροφής, ώστε να τερματιστεί η χρέωση τελών από την ημερομηνία καταστροφής.

Πώς γίνεται η ανανέωση

Η διαδικασία πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή μέσω της κυβερνητικής πύλης Gov.cy.

Για την ηλεκτρονική ανανέωση απαιτούνται:

- Ο αριθμός εγγραφής του οχήματος

- Τα τρία τελευταία ψηφία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

- Είσοδο στην πλατφόρμα.

- Καταχώριση στοιχείων ιδιοκτήτη.

- Ηλεκτρονική πληρωμή των τελών.

- Εκτύπωση της νέας άδειας μετά την επιβεβαίωση πληρωμής.

Η ανανέωση μπορεί να γίνει διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που απαιτούν φυσική παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, εξυπηρέτηση παρέχεται μέσω των ΚΕΠ και των Ταχυδρομείων για όσους δυσκολεύονται με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι μέσω τραπεζών η ανανέωση πραγματοποιείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και όχι στα ταμεία, ενώ από τον Ιούνιο του 2023 η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας JCCsmart.

Τέλος, δεν προβλέπεται αποστολή προσωπικών ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση και παρακολούθηση των προθεσμιών από τους ίδιους τους οδηγούς.

