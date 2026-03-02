Η απάτη της χρονιάς: Τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα με Ferrari και δήλωσε «άστεγος»

Όταν η τροχαία στην περιοχή Vaucluse της Γαλλίας σταμάτησε έναν οδηγό που έτρεχε με σχεδόν 250 χλμ./ώρα, βρέθηκε μπροστά σε μια υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο και κάθε φαντασία.

Ανακάλυψε πως, τελικά, ήταν ένας «άπορος» στο τιμόνι ενός πανάκριβου αυτοκινήτου, που είχε εξαπατήσει το κράτος με εκατομμύρια ευρώ.

Η αντίφαση που ξεσκέπασε απάτη πολλών χρόνων

Ο οδηγός της Ferrari Portofino, αξίας 200.000 ευρώ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι άστεγος, άνεργος και χωρίς καθόλου εισοδήματα. Ωστόσο, ο έλεγχος των αρχών αποκάλυψε ότι ο άνδρας έκανε εισέπραττε κοινωνικά επιδόματα για πολλά χρόνια.

Αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στη μητέρα του, αποδείχθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία ακινήτων την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του.

Η έρευνα που ακολούθησε ξεσκέπασε ένα περίπλοκο σχέδιο φοροδιαφυγής και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Ενώ η οικογένεια ζούσε μια πολυτελή ζωή με ακριβά ψώνια και ταξίδια σε κορυφαίους προορισμούς, στα χαρτιά δήλωναν όλοι άνεργοι και άποροι.

Τα εξωπραγματικά νούμερα της απάτης

Νούμερα που... ζαλίζουν. 1,8 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν παράνομα από κοινωνικά επιδόματα και 1,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα απ' τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν ποτέ στην εφορία.

Η οικογένεια συνελήφθη μετά από συντονισμένες εφόδους των αρχών. Πλέον, αναμένεται να δικαστούν με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν αδήλωτη εργασία, επιβαρυμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και απάτη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr