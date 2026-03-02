Ιωάννα Τούνη: Το lunch box του Πάρη είναι γεμάτο χρώματα και θρεπτικές επιλογές

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή καθημερινή στιγμή, δείχνοντας το πρωινό που ετοιμάζει για τον γιο της, τον μικρό Πάρη, για τον παιδικό σταθμό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις